  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hüseyin Akbulut kimdir?

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı
için kalan
Gündem

Uyuşturucuya karşı mücadelede büyük zafer

Uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bakan Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:21:00 -
Uyuşturucuya karşı mücadelede büyük zafer

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuya bağlı ölümlerde; 2017-2018 arasında yüzde 30, 2018-2019 arasında ise yüzde 45,8'lik düşüş yaşandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerdeki oranların yer aldığı grafiği paylaştı. Son 6 yıla ait ölüm rakamı ve oranlarının yer aldığı grafiğe göre; 2014 yılında 497 olan ölüm sayısı, 2015'te yüzde 19 artışla 590'a, 2016'da yüzde 56 artışla 920'ye, 2017'de ise yüzde 2,3'lük artışla 941'e yükseldi. 2018 yılında yüzde 30'luk artışla 657 ölüm görülürken, 2019'da yüzde 45,8'lik düşüşle 315'e geriledi. Adli Tıp Kurumu'nun çalışmasını tamamladığında grafiğin 375 civarında ölüm sayısıyla tamalanması öngörülüyor. Ayrıca, 2018'e göre; doğrudan maddeye bağlı ölümlerde yüzde 45 civarı bir düşüş olması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

minnettariz sayin bakanim, gelecegimiz umudumuz bagimsizligimiza uzanan uyusturucu/teror/emperyalist tuzaklarini parcaladiginiz icin... durmak yok, Allah islerinizi kolaylastirsin, muvaffakiyetinizi artirsin
  • Yanıtla
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı