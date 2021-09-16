Uyuşturucuya geçit yok!
Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucuya geçit verilmiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Diyarbakır, Bingöl ve Hakkari illerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında birçok madde ele geçirildi.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Diyarbakır, Bingöl ve Hakkari illerinde son 5 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında birçok madde ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Diyarbakır, Bingöl ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 167 kg. toz esrar, 71 kg. eroin, 67 kg. kubar esrar, 28 kg. metamfetamin, 205 kg. skunk bitkisi, 542 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” bilgisi paylaşıldı.