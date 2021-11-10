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Yerel Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Yerel

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan bir apart daireye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:59:00 -
Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınşehir Mahallesi'nde bulunan M.D. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen bir apart daireye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerine polis ekipleri de destek verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri apart dairede didik didik arama yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda 20 gram kubar esrar, esrar içiminde kullanılan 4 adet aparat, 25 adet tabanca mermisi, esrar içiminde kullanılan 4 paket kağıt ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ile aparatlar delil poşetlerine konularak muhafaza altına alındı. Öte yandan adresinde bulunmayan M.D. isimli şahıs hakkında cumhuriyet başsavcılığı tarafından yakalama kararının çıkarıldığı ve şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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