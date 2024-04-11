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Gündem Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırılmıyor!
Gündem

Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırılmıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 02:31:00 -
Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırılmıyor!

Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 5 farklı adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce “Uyuşturucu Madde Ticaretinin” önlenmesine yönelik yapılan 5 farklı operasyonda; 23 bin 210 adet sentetik ecza maddesi 20.53 gram metamfetamin maddesi, 1.16 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda suç unsurlarıyla birlikte 13 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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