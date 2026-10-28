Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kanunsuz kılıç çatma eylemi ve vesayet odaklarını aratmayan darbe çığırtkanlığı söylemleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen eski teğmen Ebru Eroğlu üzerinden yürütülen kirli provokasyon patladı.

Disiplinsizliği nedeniyle TSK ile ilişiği kesilen darbeci zihniyetin temsilcisi eski teğmen Ebru Eroğlu'nun babası Cemil Eroğlu’nun işten çıkarılmasını "siyasi intikam" gibi sunmaya çalışan fondaş ve muhalif medya, bir kez daha duvara tosladı.

Fondaş Medyanın "Mağduriyet" Oyunu Bozuldu

Resmî geçit töreninin ardından korsan metin okuyarak askeri disipline gölge düşüren ihraç teğmen Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişen malum medya organları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun (TURING) rutin idari tasarrufunu çarpıtmaya kalkıştı. Ancak kurumdan yapılan net açıklama, fondaş medyanın halkın vicdani hassasiyetlerini nasıl istismar ettiğini ve yalan haberlerle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını gözler önüne serdi.

Turing'den Kapak Gibi Yanıt: "Akrabalık Bağıyla Değerlendirme Yapılmaz!"

Muhalif basının köpürttüğü ve algı operasyonuna dönüştürdüğü iddialara karşı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak gerçekleri tek tek ifşa etti.

Yeniden yapılanma süreci kapsamında ve küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda yasal hakları eksiksiz ödenerek iş akdi feshedilen 4 personelden birinin Cemil Eroğlu olduğunu belirten Kurum, liyakat ve kurumsal duruş dersi verdi.

Turing tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 6 Kasım 1923’te Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernektir. FIA Türkiye temsilcisi sıfatıyla uluslararası seyahat belgeleri 1957’den beri Kurumumuz tarafından sağlanmaktadır.

Küresel ve bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda Kurumumuz son yıllarda yeniden yapılanma kapsamında birçok çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Ekim ayı içinde de Kurumumuzda 37 yıl çalışıp emekli olan Cemil Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 personelimizin iş sözleşmeleri bütün yasal hakları ödenerek feshedilmiştir.

Kamuoyuna yansıtılan haberlerde toplumun vicdani hassasiyeti istismar edilerek Cemil Eroğlu’nun unvanı, yaşı ve hatta görseli dahi çarpıtılarak servis edilmektedir. Kurumumuzda iki sene önce de bugün de hiçbir personelimiz akrabalık bağlarıyla değerlendirilmemiştir.

Gerçek dışı haberlerle kamuoyunu yanıltmayı ve Kurumumuzun itibarını zedelemeyi hedefleyen bu tür asılsız yayınlara karşı bütün yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz."

Yalanları Ellerinde Patladı

TSK'da vesayet heveslilerine geçit verilmemesinin hazımsızlığını yaşayan odakların, kurumların rutin idari kararlarından "siyasi mağduriyet" devşirme çabası bir kez daha çöktü. 37 yıl çalışıp zaten emekliliğe hak kazanmış bir personelin tüm yasal hakları verilerek işten ayrılmasını "intikam" kılıfına sokmaya çalışan vesayet sevici medyanın yalan balonu, Turing'in açıklamasıyla tamamen patlamış oldu.

TURİNG’den yasal haklarını kullanma mesajı

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, açıklamasının sonunda kurumun itibarını zedelediğini ve kamuoyunu yanılttığını değerlendirdiği yayınlara karşı hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

Kurum, “Gerçek dışı haberlerle kamuoyunu yanıltmayı ve Kurumumuzun itibarını zedelemeyi hedefleyen bu tür asılsız yayınlara karşı bütün yasal haklarımızı kullanacağımızı” duyurdu.

Böylece Turing yönetimi, Cemil Eroğlu’nun işten çıkarılmasına ilişkin tartışmalarda kendi gerekçesini ortaya koyarken, kararın Ebru Eroğlu’yla bağlantılı olduğu yönündeki yorumları da kabul etmediğini açıkça bildirmiş oldu.