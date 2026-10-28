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Medya RTÜK gerekeni yaptı! Algıcı Sözcü TV’ye ceza
Medya

RTÜK gerekeni yaptı! Algıcı Sözcü TV’ye ceza

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RTÜK gerekeni yaptı! Algıcı Sözcü TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ayaklar altına alarak izleyicide algı oluşturmaya çalışan Sözcü TV ve Koza TV’ye ceza yağdırdı. Yargı sürecini saptırarak gazetecilik maskesi altında yapılan manipülatif yayınlar ve doğruluk ilkesini ihlal eden beyanlar yaptırımsız kalmadı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal gerekçesiyle Sözcü TV ve Koza TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, Sözcü TV'de 25 Ekim'de yayınlanan "Simge Fıstıkoğlu ile İyi Ki Hafta Sonu" isimli programdaki yayın ihlallerini görüştü.

Söz konusu programda sunucu Simge Fıstıkoğlu'nun Gazeteci Murat Ağırel'in "Sarıgül Soruşturması" kapsamında tutuklanmasıyla ilgili ekrana getirdiği haberde ve yaptığı yorumlarda yayının bütünü itibarıyla izleyicide Murat Ağırel'in gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığı yönünde bir kanaat oluşturduğu tespit edildi.

Ayrıca yayında Ağırel'in AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki iddialarının veriliş biçimi, kullanılan ifadeler ve farklı beyanların haber içerisindeki ağırlığının da izleyicinin konu hakkında sağlıklı kanaat oluşturabilmesini engellediği ifade edildi.

Bu nedenle Sözcü TV'ye söz konusu program içeriğinin, doğrulanmamış iddiaların aktarılış biçimi ve izleyicinin özgürce kanaat oluşturmasına etkisi bakımından, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…" hükmünü ihlal etmekten yaptırım uygulandı.

KOZA TV'YE DOĞRULUK İLKESİNİ İHLALDEN CEZA 

Koza TV'de 21 ve 23 Ekim'de yayınlanan, moderatörlüğü Evren Özalkuş tarafından yapılan "Doğrusunu İstersen" isimli programlardaki yayın ihlalleri de Kurul'da ele alındı.

Fon soruşturmasıyla ilgili program konuklarından İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iddiaları ve program sunucusunun da iddialara ilişkin herhangi bir sorgulama ya da düzeltme yapmadığı ve hatta konuğun doğru olup olmadığı bilinmeyen ifadelerini tasdik ettiği görüldü.

Üst Kurul tarafından Koza TV'ye "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberleri soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlamamak" ilkesini ihlal etmekten ceza verildi.

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