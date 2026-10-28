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Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

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Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

Tofaş'ın Bursa'da bulunan fabrikasında 3 yıl aradan sonra yeniden hafif ticari araç modeli Doblo üretimine başlandı.

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Foto - Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

Eylül 2025'te Stellantis ile imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen K9 projesi, Tofaş Fabrikası'nda düzenlenen törenle seri üretim aşamasına geçti. Bu törenin en anlamlı anı, 2023 yılına kadar Bursa'da üretilen efsane model Fiat Doblo'nun üç yıllık aranın ardından yeniden Tofaş üretim bandından inmesi oldu.

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Foto - Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

BEŞ FARKLI TİCARİ ARAÇ BANTTAN İNECEK Yaklaşık 300 milyon dolarlık dev yatırımla başlatılan proje kapsamında fabrikada Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Peugeot Partner modelleri üretilecek. Yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olan bu yeni projede, banttan inen araçların yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edilmesi hedefleniyor.

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Foto - Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

BİN KİŞİYE İSTİHDAM VE YÜZDE 50 YERLİLİK Üretim kapasitesinin yanı sıra mühendislik alanında da önemli katkılar sunan proje, fabrikada yaklaşık 1.000 kişilik yeni bir istihdam sağlayacak. Üretim sürecine yüze yakın yerli tedarikçi firmanın dahil edildiği K9 projesinde, yüzde 50 yerlilik oranına ulaşılması planlanıyor.

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Foto - Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

İlk kez 2000 yılında Bursa'da üretim yolculuğuna başlayan Fiat Doblo, Türkiye pazarında çeyrek asırlık süreçte 600 binden fazla satış rakamına ulaştı. Yolculuğuna küçük bir proje olarak adım atan Doblo, yıllar içerisinde geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonları ve yenilenen nesilleriyle hafif ticari araç pazarının öncüsü oldu.

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Foto - Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek!

İTHAL DOBLO'LAR SATILIYORDU Üretimi 2023 yılında Tofaş'ta sona eren araç, beşinci ve altıncı nesliyle bir süredir Stellantis çatısı altında ithal olarak Türkiye pazarında satılıyordu. Tofaş'ın güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen 210 kilometre menzilli elektrikli Doblo Cargo modeli, 2019 yılında yollara çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Cargo, Combi ve Panorama gibi farklı gövde tipleri sunan araç, geniş kullanım alanlarıyla özellikle KOBİ'lerin ve ticari araç kullanıcılarının en büyük yardımcısı haline geldi.

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