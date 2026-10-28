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Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi’den taziye mesajı: Mekânı cennet, makamı âli olsun
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İçişleri Bakanı Çiftçi’den taziye mesajı: Mekânı cennet, makamı âli olsun

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İçişleri Bakanı Çiftçi’den taziye mesajı: Mekânı cennet, makamı âli olsun

Antalya Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara’nın vefatı mülki idare camiasını yasa boğdu. Derin üzüntüsünü paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı taziye mesajında; “Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet; ailesine ve mülkî idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." İfadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara’nın vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Çiftçi, Kara’nın ailesine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileyerek merhuma Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.

“MEKABIN CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN”

Bakan Mustafa Çiftçi, paylaşımında İhsan Kara’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Çiftçi, merhum Kara için rahmet dilerken ailesine ve mülki idare camiasına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

"Antalya Muratpaşa Kaymakamımız İhsan Kara’nın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet; ailesine ve mülkî idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

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