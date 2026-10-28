Sözcü TV’den 'Kaçak Radyo' Skandalı!

Her fırsatta liyakat ve kurumsallıktan dem vuran Sözcü TV, lisans almadan radyo yayınlarına başladığını duyurdu.

“Sözcü Radyo” adıyla ilan edilen radyo, kanalın internet sitesinden “Sizin sesiniz Sözcü artık radyolara da geliyor… Üstelik en yeni ve en son teknolojiyle… DAP+ teknolojisiyle artık arabalarınızda bir tıkla Sözcü radyoya ulaşabilecek. Dijital radyo yayıncılığını, en gelişmiş haliyle dinleyebileceksiniz.” sözleriyle yayın hayatına başladığı açıklandı.

Doğmamış Radyoya Frekans Biçmişler!

Ancak gerçek, çok geç olmadan ortaya çıktı. Sözcü TV’nin aslında radyo yayın lisansı almadığı ve televizyon lisansıyla radyo yayıncılığı yapmaya çalışarak aslında kaçak yayın yaptığı anlaşıldı. Bu durum medya camiasında “Sözcü’nün Liyakatle İmtihanı” ve “Sözcü Doğmamış Radyoya Frekans Biçti” şeklinde değerlendirmelere konu olduğu ve bu durumun kanal yönetiminde çatışma doğurduğu iddia ediliyor.

Kanun Ne Diyor?

Aslında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun, yayın hizmetlerinde lisans yükümlülüğünü açıkça düzenliyor. Buna göre, televizyon yayın lisansına sahip bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun radyo yayın hizmeti sunabilmesi için ilgili mevzuatta öngörülen lisans şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Yayın lisansları, sunulan hizmetin niteliğine ve kullanılan iletim ortamına göre değerlendiriliyor. Bu nedenle televizyon lisansı, tek başına radyo yayın hizmeti sunma hakkı sağlamıyor. RTÜK’ten gerekli lisans alınmadan gerçekleştirilecek radyo yayınları, mevzuat kapsamında kapatma dahil pek çok yaptırımla karşılaşabiliyor.



Kanal yönetimi tarafından usulsüz ve kanunen yok hükmünde yayına başlatılan “Sözcü Radyo”nun da bu gerekçelerle RTÜK tarafından yayının durdurulduğu konuşuluyor.