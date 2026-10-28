ABD’den Körfez ülkelerine 'saldırıya hazırlıklı olun' uyarısı!

The Wall Street Journal’ın görüşmeler hakkında bilgilendirilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington, uyarılarını diplomatik ve askeri kanallardan iletti. Gazete, ABD ve israilin Tahran’ı müzakereye zorlamak amacıyla yeni saldırılara hazırlandığına ilişkin işaretlerin arttığını yazdı.

ABD ordusu, bölgedeki füze savunmasını güçlendirmek için Teksas’tan bir Patriot sistemi sevk ediyor. Olası saldırılara açık üslerdeki askerlerin yerleri değiştirilirken mühimmat stokları yenileniyor, bombardıman uçakları ve savaş jetleri muhtemel operasyonlara hazırlanıyor.

Gelecek ay bölgedeki yaklaşık 20 Amerikan savaş gemisine ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile bir deniz piyade sefer birliğinin katılması da bekleniyor.

Haberde, Trump’ın düşüncelerine aşina kaynaklar, ABD Başkanı’nın seçim sonrasında İran’ın altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek geniş çaplı bir saldırıya eğilimli olduğunu ileri sürdü. Ancak henüz nihai karar alınmadığı vurgulandı.

Beyaz Saray ise olası askeri planlar hakkında yorum yapmaktan kaçınarak Trump’ın, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için bütün seçenekleri masada tuttuğunu bildirdi.