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Yerel Bakırköy Belediyesinde yeni gözaltılar!
Yerel

Bakırköy Belediyesinde yeni gözaltılar!

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Bakırköy Belediyesinde yeni gözaltılar!

Bakırköy Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 62’ye yükseldi.

Bakırköy Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 62’ye yükseldi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 68'den 76'ya yükseldi. Dün 58 şüphelinin yakalandığı soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarla 4 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerinin açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi ile HTS kayıtları ve MASAK raporları, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerinin değerlendirilmesi sonucu atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediyesi Başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalanmıştı.

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