Hamaney’den kritik talimat: Bu durumu artık bitirin!

İran lideri Mücteba Hamaney ile İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

İran'ın güvenlik politikalarının ele alındığı görüşmede Hamaney'in özellikle savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve bölge ülkeleriyle ilişkiler konusunda verdiği mesajlar dikkat çekti.

“NE SAVAŞ NE BARIŞ” DURUMU BİTMELİ

Hamaney, savaşın ve uzun süre devam eden belirsizliğin sona erdirilmesi konusunda İranlı yetkililerin daha önce ortaya koyduğu şartlara işaret etti.

İran halkı ile “direniş cephesinin” hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini belirten Hamaney, ülke yetkililerinin açıkladığı şartların yerine getirilmesi yoluyla savaşın ve “ne savaş ne barış” durumunun sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklama, bölgede savaşın geleceğine ilişkin diplomatik hareketliliğin arttığı bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

HÜRMÜZ BOĞAZI DA MASADAYDI

Görüşmenin en önemli başlıklarından biri de dünya enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı oldu.

Hamaney ve Rızai'nin görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi yoluyla İran'ın ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel güvenliğin korunması konusu değerlendirildi.

Komşu ülkelerle ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, ikili ilişkilerin sürdürülebilirlik ve karşılıklı çıkarlar temelinde güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

“DÜŞMANIN ÇARESİZ KALMASI DİRENİŞİN SONUCU”

Hamaney, savaş sürecinde ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken “düşmanın çaresiz kalmasını” İran'ın ulusal direnişinin sonuçlarından biri olarak nitelendirdi.

Halkın ülkenin ve mevcut düzenin savunulmasına katılımının devam etmesi gerektiğini belirten Hamaney, bunun sağlanabilmesi için kamuoyunun aktif ve zamanında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN TANIM

Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile konsey sekretaryasını ülkenin yönetiminde “politikaların belirlendiği bir kavşak” olarak nitelendirdi.

Kültür, siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini kaydeden Hamaney, bir alanda alınan kararların diğer alanlardaki etkilerinin de hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Sağlam kararların alınabilmesi için her girişimin başlangıcından sonucuna kadar bütün süreci ortaya koyan bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANINA DESTEK MESAJI

Görüşmede İran içerisindeki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi de ele alındı.

Halk ile devlet kurumları arasındaki karşılıklı güvenin artırılmasını isteyen Hamaney, ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların daha hızlı çözülebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı ve yürütme kurumlarına yardımcı olunması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda İran Anayasası'nın, özellikle de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin görevlerini düzenleyen 176. maddesinin sağladığı imkânlardan yararlanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Hamaney'in savaşın sona erdirilmesi yönündeki mesajının ardından gözler, İran yönetiminin daha önce açıkladığı şartlar ve önümüzdeki dönemde atacağı diplomatik adımlara çevrildi.