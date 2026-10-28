  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler! Et reklamı yasağı: Uygulamaya başlandı! İlk o şehirde hayata geçirildi Kamu çalışanları öncelikli kullanacak! Kimlik kartlarında yeni dönem En düşük emekli maaşında bomba tahmin: ‘2027 onların yılı olacak’ Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Putin yanında yer cücesi gibi kaldı
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan geçen iki kişi, binadan düşmek üzere olduğu fark ettikleri kediyi mont açarak kurtardılar.

#1
Foto - Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kedinin binadan düşmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, kedinin düşmesini engellemek için harekete geçti. Kedinin düşmesini engellemek isteyenlerden biri, montunu çıkararak kedinin altında tuttu.

#2
Foto - Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!

KEDİNİN YERE ÇARPMASINI ENGELLEDİLER

#3
Foto - Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!

Diğer kişi de montu diğer tarafından tutması üzerine kedinin yumuşak iniş yapabilmesi için bir hava yastığı oluşturmuş oldular.

#4
Foto - Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!

Montun üzerine düşen kedi, hemen yere atladı ve olaydan yara almadan kurtulmuş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakalandı
Dünya

Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakalandı

İsrail’e yaranmak için ikide bir Türkiye karşıtı saçmalamalarıyla ünlenen Uganda'nın müptezel Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, 2010..
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır
Dünya

Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır

Husilerin siyasi büro şefi Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın sa..
Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti
Siyaset

Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya gelerek kendisini mak..
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçti
Gündem

İstanbul'da 4 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçti

İstanbul'da Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ..
Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Elazığ’ın Sarıbük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23