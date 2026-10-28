Yoldan geçerken gördüler: Montla yere düşmesini engellediler!
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan geçen iki kişi, binadan düşmek üzere olduğu fark ettikleri kediyi mont açarak kurtardılar.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan geçen iki kişi, binadan düşmek üzere olduğu fark ettikleri kediyi mont açarak kurtardılar.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kedinin binadan düşmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, kedinin düşmesini engellemek için harekete geçti. Kedinin düşmesini engellemek isteyenlerden biri, montunu çıkararak kedinin altında tuttu.
KEDİNİN YERE ÇARPMASINI ENGELLEDİLER
Diğer kişi de montu diğer tarafından tutması üzerine kedinin yumuşak iniş yapabilmesi için bir hava yastığı oluşturmuş oldular.
Montun üzerine düşen kedi, hemen yere atladı ve olaydan yara almadan kurtulmuş oldu.
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