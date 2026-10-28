Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Sel ve hortum tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Önümüzdeki 24 saat boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında yağış görülecek.

MUĞLA KIYILARINDA YAĞIŞ ŞİDDETLENECEK

Yağışların Ege, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla kıyıları ise meteorolojik uyarının en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Bölgede yağışların yer yer şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor.

SEL, DOLU VE HORTUM RİSKİ

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamaların yanı sıra yağış sırasında kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Kıyı kesimlerinde ise hortum oluşma riski bulunduğuna dikkat çekildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın doğusu ile Malatya'nın güneyinde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Adıyaman genelinde, Şanlıurfa'nın kuzeyinde ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi.

19 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü toplam 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

Adıyaman, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tunceli, Şanlıurfa ve Batman.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE RÜZGÂR SERT ESECEK

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın kuzeybatı bölgelerinde kuzeyli, diğer kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgârın kuvvetlenmesi beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.