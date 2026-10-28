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Teknoloji İşte aktif etmenin yolu: Yandex navigasyonda yeni rota özelliği
Teknoloji

İşte aktif etmenin yolu: Yandex navigasyonda yeni rota özelliği

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İşte aktif etmenin yolu: Yandex navigasyonda yeni rota özelliği

Yandex Maps ve Yandex Navi, yolculukları daha konforlu ve öngörülebilir kılan yeni rota seçeneğini kullanıcılarla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem otomobil hem de kamyon sürücüleri için tasarlanan yeni özellik, uygun alternatif güzergah bulunduğunda bu yollar yerine farklı bir rota önererek daha konforlu ve öngörülebilir bir yolculuk planlamayı kolaylaştırıyor.

Sürücüler, yolculuklarını planlarken bu seçeneği etkinleştirebiliyor. Özellik, yol koşullarını önceden değerlendirmenin güç olduğu, sürücülerin aşina olmadığı güzergahlarda yolculuk planlamasına yardımcı oluyor.

Seçenek, üstünden güvenli bir şekilde geçişi güçleştiren kapsamlı yüzey hasarı veya çukur bulunan asfaltlı yolları kapsıyor.

Bu seçeneği etkinleştirmek için kullanıcıların uygulama ayarlarından "Navigasyon" bölümüne girerek "Kötü ve toprak yollardan kaçın" seçeneğini işaretlemesi yeterli oluyor. Alternatif olarak, rota oluşturduktan sonra "Başla" butonunun yanındaki "Ayarlar" bölümüne tıklayarak da seçenek etkinleştirilebiliyor.

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