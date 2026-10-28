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Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Türkiye'den sevilen lezzeti olan Supangle'nin o eşsiz lezzeti zirveyi zorladı. Sofraların vazgeçilmezi olan bu tatlı, üstelik listenin zirvesindeki tatlılara rakip oldu.

#1
Foto - Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Dünyanın dört bir yanından gelen çikolata kokuları bu listede buluştu! TasteAtlas'ın gurmelerle birlikte hazırladığı 50 maddelik lezzet haritası, tatlı tutkunlarını heyecanlandıran bir sürprize imza attı. Günlük tatlıların vazgeçilmezleri arasında yer alan, Türkiye'den gelen bir lezzetin de dünya devleriyle yarıştığı listede zirvenin sahibi ise çikolata severlerin ilgisini hemen üzerine çekti.

#2
Foto - Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Supangle | Türkiye | 4.0 Supangle, kökeni Fransız mutfağına dayansa da bugünkü kıvamı ve sunumuyla Türk mutfağına (özellikle geleneksel pastane kültürüne) ait bir tatlıdır. İsmi Fransızca "soupe anglaise" (İngiliz çorbası) ifadesinden gelmektedir.

#3
Foto - Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Listenin galibi İsveç tatlısı Kladdkaka oldu. Bu klasik İsveç lezzeti, yumurta, kakao (veya çikolata), tereyağı, şeker ve undan oluşur. Pişirme sırasında kekin ortası her zaman nemli kalmalı, dış katmanı ise ince ve çıtır bir kaplamaya dönüşmelidir.

#4
Foto - Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Kek son derece yoğun ve genellikle acı çikolata bakımından zengin olduğu için, genellikle ince bir pudra şekeri tabakasıyla kaplanır ve geleneksel olarak yanında bir top dondurma veya krem şanti ile servis edilir. İsveç'in en sevilen tatlılarından biridir ve genellikle geleneksel bir İsveç kahve molası olan fika sırasında tüketilir.

#5
Foto - Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Öte yandan dünyanın dört bir yanından şiş yemeklerini mercek altına alan TasteAtlas, gastronomi tutkunlarının ilgisini çeken yeni sıralamasını paylaştı. Portekiz'den Japonya'ya kadar pek çok ülkenin iddialı lezzetlerinin yer aldığı listede Türkiye'den bir lezzet, dünya mutfaklarının güçlü rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte dünyanın en beğenilen 11 şiş yemeği arasında ilk sıraya yerleşen o meşhur lezzet ve listede öne çıkan diğer tatlar... 11. Espetada - PORTEKİZ. 10. Kabab Koobideh - İRAN. 9. Sosatie - GÜNEY AFRİKA. 8. Suya - NİJERYA. 7. Mabshoor - SUUDİ ARABİSTAN. 6. Anticuchos de Corazón - PERU. 5. Souvlaki - YUNANİSTAN. 4. Sate Kambing - ENDONEZYA. 3. Negima Yakitori - JAPONYA. 2. Arrosticini - İTALYA. 1. Çöp Şiş - TÜRKİYE.

#6
Foto - Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

DÜNYANIN EN İYİ KUZU YEMEĞİ' LİSTESİNDE DE ZİRVE BİZİM! Kuzu eti, geçmişten günümüze sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. Enfes aroması, yumuşak dokusu ve çok yönlü pişirme teknikleriyle kuzu, her mutfakta farklı tatlara dönüşmesiyle adeta mest eder. TasteAtlas, dünya mutfaklarındaki kuzu yemeklerini detaylı bir şekilde inceleyerek 'Dünyanın En İyi 100 Kuzu Yemeği' listesini yayımladı. Listenin ilk 10'unu Anadolu'nun o enfes lezzetleri sarmaladı... 10. Adana kebap - ADANA, TÜRKİYE. 9. Döner kebap - BURSA, TÜRKİYE. 8. Kuzu şiş - TÜRKİYE. 7. İskender kebap - BURSA, TÜRKİYE. 6. Hünkar beğendi - İSTANBUL, TÜRKİYE. 5. Antikristo - GİRİT, YUNANİSTAN. 4. Cordero al palo - ŞİLİ. 3. Beyti kebap - İSTANBUL, TÜRKİYE. 2. Païdakia - YUNANİSTAN. VE LİSTENİN GÖZDESİ 1. Cağ kebabı - ERZURUM, TÜRKİYE.

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