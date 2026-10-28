Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Kek son derece yoğun ve genellikle acı çikolata bakımından zengin olduğu için, genellikle ince bir pudra şekeri tabakasıyla kaplanır ve geleneksel olarak yanında bir top dondurma veya krem şanti ile servis edilir. İsveç'in en sevilen tatlılarından biridir ve genellikle geleneksel bir İsveç kahve molası olan fika sırasında tüketilir.