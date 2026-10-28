Lezzeti listeye damga vurdu: Gurmeler seçti! işte Türkiye'den gelen bir lezzet... Sofraların vazgeçilmez lezzeti

DÜNYANIN EN İYİ KUZU YEMEĞİ' LİSTESİNDE DE ZİRVE BİZİM! Kuzu eti, geçmişten günümüze sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. Enfes aroması, yumuşak dokusu ve çok yönlü pişirme teknikleriyle kuzu, her mutfakta farklı tatlara dönüşmesiyle adeta mest eder. TasteAtlas, dünya mutfaklarındaki kuzu yemeklerini detaylı bir şekilde inceleyerek 'Dünyanın En İyi 100 Kuzu Yemeği' listesini yayımladı. Listenin ilk 10'unu Anadolu'nun o enfes lezzetleri sarmaladı... 10. Adana kebap - ADANA, TÜRKİYE. 9. Döner kebap - BURSA, TÜRKİYE. 8. Kuzu şiş - TÜRKİYE. 7. İskender kebap - BURSA, TÜRKİYE. 6. Hünkar beğendi - İSTANBUL, TÜRKİYE. 5. Antikristo - GİRİT, YUNANİSTAN. 4. Cordero al palo - ŞİLİ. 3. Beyti kebap - İSTANBUL, TÜRKİYE. 2. Païdakia - YUNANİSTAN. VE LİSTENİN GÖZDESİ 1. Cağ kebabı - ERZURUM, TÜRKİYE.