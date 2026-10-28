Okan Buruk’tan istikrar dersi! Ezeli rakiplerde 18 hoca değişti

Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı 2022-2023 sezonundan bugüne, sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerinde 18 defa teknik direktör değişikliği yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal, istifa etme kararı aldı.

Futbol komitesi konuyu kendi arasında görüştükten sonra, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından istifa kabul edildi.

OKAN BURUK'UN İSTİKRARI

Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un istikrarı yeniden gündem oldu.

EZELİ RAKİPLERDE 18 DEĞİŞİKLİK

1 Temmuz 2022 tarihinde sarı-kırmızlılardaki görevine başlayan Buruk, ezeli rakiplerde birçok hoca değişimi gördü.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı 2022-2023 sezonundan bugüne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 18 defa teknik direktör değişikliği yaşandı.

KARTAL VE AVCI 2 DEFA GİTTİ

Bu süreçte Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı iki kez görev aldı.

BEŞİKTAŞ – 8

Valerien Ismael

Şenol Güneş

Burak Yılmaz

Rıza Çalımbay

Fernando Santos

Giovanni van Bronckhorst

Ole Gunnar Solskjaer

Sergen Yalçın

FENERBAHÇE - 5

Jorge Jesus

İsmail Kartal x2

José Mourinho

Domenico Tedesco

TRABZONSPOR - 5

Abdullah Avcı x2

Nenad Bjelica

Şenol Güneş

Fatih Tekke