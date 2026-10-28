Okan Buruk’tan istikrar dersi! Ezeli rakiplerde 18 hoca değişti
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Galatasaray’da istikrarını koruyan Okan Buruk’un görev süresinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da toplam 18 teknik direktör değişikliği yaşandı.
Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı 2022-2023 sezonundan bugüne, sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerinde 18 defa teknik direktör değişikliği yaşandı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.
Bu sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal, istifa etme kararı aldı.
Futbol komitesi konuyu kendi arasında görüştükten sonra, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü.
Yapılan görüşmenin ardından istifa kabul edildi.
OKAN BURUK'UN İSTİKRARI
Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un istikrarı yeniden gündem oldu.
EZELİ RAKİPLERDE 18 DEĞİŞİKLİK
1 Temmuz 2022 tarihinde sarı-kırmızlılardaki görevine başlayan Buruk, ezeli rakiplerde birçok hoca değişimi gördü.
Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı 2022-2023 sezonundan bugüne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 18 defa teknik direktör değişikliği yaşandı.
KARTAL VE AVCI 2 DEFA GİTTİ
Bu süreçte Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı iki kez görev aldı.
BEŞİKTAŞ – 8
Valerien Ismael
Şenol Güneş
Burak Yılmaz
Rıza Çalımbay
Fernando Santos
Giovanni van Bronckhorst
Ole Gunnar Solskjaer
Sergen Yalçın
FENERBAHÇE - 5
Jorge Jesus
İsmail Kartal x2
José Mourinho
Domenico Tedesco
TRABZONSPOR - 5
Abdullah Avcı x2
Nenad Bjelica
Şenol Güneş
Fatih Tekke
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