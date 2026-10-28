  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM sınav takvimini açıkladı! 2027 YKS tarihi belli oldu Sözcü TV’den 'Kaçak Radyo' Skandalı! Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı Fenerbahçe o kulvarda da artık ikinci! Galatasaray'dan bir rekor daha ABD’den Körfez ülkelerine 'saldırıya hazırlıklı olun' uyarısı! Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler Ali Karahasanoğlu’ndan Karar’a sert tepki: “Aliyev’in dediği değil, Allah’ın dediği olur” Hamaney’den kritik talimat: Bu durumu artık bitirin! Salih Tuna’dan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Hiç tanımamışsınız! Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Sel ve hortum tehlikesine dikkat
Spor Okan Buruk’tan istikrar dersi! Ezeli rakiplerde 18 hoca değişti
Spor

Okan Buruk’tan istikrar dersi! Ezeli rakiplerde 18 hoca değişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Okan Buruk’tan istikrar dersi! Ezeli rakiplerde 18 hoca değişti

Galatasaray’da istikrarını koruyan Okan Buruk’un görev süresinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da toplam 18 teknik direktör değişikliği yaşandı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı 2022-2023 sezonundan bugüne, sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerinde 18 defa teknik direktör değişikliği yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal, istifa etme kararı aldı.

Futbol komitesi konuyu kendi arasında görüştükten sonra, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından istifa kabul edildi.

OKAN BURUK'UN İSTİKRARI

Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un istikrarı yeniden gündem oldu.

EZELİ RAKİPLERDE 18 DEĞİŞİKLİK

1 Temmuz 2022 tarihinde sarı-kırmızlılardaki görevine başlayan Buruk, ezeli rakiplerde birçok hoca değişimi gördü.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı 2022-2023 sezonundan bugüne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 18 defa teknik direktör değişikliği yaşandı.

KARTAL VE AVCI 2 DEFA GİTTİ

Bu süreçte Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı iki kez görev aldı.

BEŞİKTAŞ – 8

Valerien Ismael

Şenol Güneş

Burak Yılmaz

Rıza Çalımbay

Fernando Santos

Giovanni van Bronckhorst

Ole Gunnar Solskjaer

Sergen Yalçın

FENERBAHÇE - 5

Jorge Jesus

İsmail Kartal x2

José Mourinho

Domenico Tedesco

TRABZONSPOR - 5

Abdullah Avcı x2

Nenad Bjelica

Şenol Güneş

Fatih Tekke

Galatasaray’da flaş karar! TFF'den Okan Buruk ve yıldız oyuncu için son nokta konuldu
Galatasaray’da flaş karar! TFF'den Okan Buruk ve yıldız oyuncu için son nokta konuldu

Gündem

Galatasaray’da flaş karar! TFF'den Okan Buruk ve yıldız oyuncu için son nokta konuldu

Barcelona maçı için 'Oynamıyorum ki! Niye hazır olayım' demişti: Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan'a cevap!
Barcelona maçı için 'Oynamıyorum ki! Niye hazır olayım' demişti: Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan'a cevap!

Spor

Barcelona maçı için 'Oynamıyorum ki! Niye hazır olayım' demişti: Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan'a cevap!

Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"
Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

Gündem

Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

Okan Buruk böyle uyardı: Çok önemli
Okan Buruk böyle uyardı: Çok önemli

Spor

Okan Buruk böyle uyardı: Çok önemli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23