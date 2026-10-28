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Dünya Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler
Dünya

Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler

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Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler

ABD’nin New Mexico eyaletinde büyük bir hastane ağını etkileyen siber güvenlik sorunu sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Olay nedeniyle ambulanslar başka hastanelere yönlendirilirken, 30’dan fazla klinikte randevular iptal edildi.

ABD’nin New Mexico eyaletindeki büyük bir hastane ağı, ambulansları başka hastanelere yönlendirmek zorunda kalmasına yol açan ve eyaleti en ağır yaralanmalara müdahale edebilecek bir acil servisten yoksun bırakan siber güvenlik sorununu gidermek için harekete geçti.

New Mexico Üniversitesi Sağlık Sistemi, vatandaşlardan Albuquerque kentindeki ana hastanesine başvurmamalarını istedi ve kendisine bağlı 30’dan fazla klinikteki randevuları iptal etti.

Sağlık sistemi, niteliği veya kapsamı ilk aşamada netleşmeyen sorunu çözmek için çalıştığını bildirdi.

İnternet sitesindeki verilere göre hastane ağı, yılda yaklaşık 900 bin ayakta hasta başvurusuna ve 100 bin acil servis başvurusuna hizmet veriyor.

 

Ağ ayrıca eyaletteki tek birinci seviye travma merkezini işletiyor. Bu merkezler, ağır yaralanan hastalara uzmanlaşmış bakım sunulmasında en üst düzeyi temsil ediyor.

New Mexico’nun diğer önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcılarından Presbyterian Sağlık Hizmetleri ve Lovelace Sağlık Sistemi, ilave hastaları kabul etmek de dahil olmak üzere New Mexico Üniversitesi Sağlık Sistemi ile koordinasyon içinde çalıştıklarını açıkladı.

New Mexico Üniversitesi Sağlık Sistemi, yaptığı açıklamada hastane ve kliniklerinin aynı günün ilerleyen saatlerinde kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.

New Mexico Üniversitesi bünyesinde çalışan bazı sağlık personeli, pazartesi günü öğle saatlerinden kısa süre önce çalışırken bilgisayarlarından sesli uyarılar aldıklarını belirtti. Bu uyarılarda öğrenci ve çalışan verilerinin yanı sıra hasta kayıtlarının da ele geçirildiği ve çalındığı iddia edildi.

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