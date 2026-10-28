Salih Tuna’dan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Hiç tanımamışsınız!

Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Pakistan'ın aynı güvenlik masasında buluşmasını mercek altına aldı.

Tuna, gelişmenin bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin işareti olduğunu belirtirken, bunun şimdiden bir “Ortadoğu NATO'su” olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını kaydetti.

‘ORTADOĞU GÜVENLİĞİ BÖLGE AKTÖRLERİNİN ELİNE GEÇİYOR’

Ortada henüz tarafları bağlayan ortak bir savunma mekanizması bulunmadığına işaret eden Tuna, asıl önemli gelişmenin Ortadoğu güvenliğinin dış güçlerin tekelinden uzaklaşmaya başlaması olduğunu vurguladı.

Tuna'ya göre bölgede çok merkezli yeni bir yapının ortaya çıkmasına ilişkin işaretler geçmiş dönemlere kıyasla çok daha güçlü hale geldi.

Yeni denklemde İran'ın enerji ve jeopolitik ortak, Suudi Arabistan'ın mali güç, Pakistan'ın stratejik müttefik, Türkiye'nin ise Asya ile Avrupa arasındaki koridorun kilit ülkesi konumunda olduğunu belirtti.

MEKKE İTTİFAKI İÇİN ERDOĞAN VURGUSU

Suudi Arabistan ile İran arasında 2023 yılında başlayan normalleşme sürecinde Çin'in rolüne de değinen Tuna, bu sürecin kalıcı bir bölgesel ittifaka dönüşmesinde Türkiye'nin tavrının hayati önem taşıdığını savundu.

Mekke İttifakı'nın “İran'a karşı” oluşturulduğunu veya “İsrail'e alan açmayı” amaçladığını öne sürenlere sert tepki gösteren Tuna, bu yorumları yapanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeterince tanımadıklarını ifade etti.

Tuna, Tahran'daki zirvenin de bu görüşünü doğruladığını kaydetti.

‘ERDOĞAN'IN MEZHEPLER ÜSTÜ DURUŞU’

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı, “Benim Sünnilik diye bir dinim yoktur, benim Şiilik diye de bir dinim yoktur. Benim dinim, din-i mübin olan İslam'dır” açıklamasını hatırlatan Tuna, Erdoğan'ın bölgesel politikasının mezhep ayrılıklarının üzerine kurulu olmadığını vurguladı.

Tuna, İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye hakkında kullandığı “Türkiye yeni İran'dır” sözlerine de dikkat çekerek, Mekke İttifakı'nın bölgedeki hesaplara karşı bir tampon niteliği taşıdığını savundu.

‘TAHRAN'DAKİ ZİRVE SÖZ KONUSU BİLE OLMAZDI’

Tuna yazısının finalinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik muhafazakâr çevrelerden gelen eleştirilere cevap verdi.

Erdoğan'ın mezhepler üstü yaklaşımının bölgesel birliktelik açısından belirleyici olduğunu savunan Tuna, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erdoğan'ın mezhepler üstü duruşu olmasaydı, Mekke İttifakı'nı hedeflerinden saptırarak mezhepçilik bataklığına gömmek isteyenlerin tezgâhlarına ağır darbe indiren Tahran'daki o zirve söz konusu bile olmazdı.”

Tuna, yazısını “Agâh olun” sözleriyle tamamladı.