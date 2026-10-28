Ali Karahasanoğlu’ndan Karar’a sert tepki: “Aliyev’in dediği değil, Allah’ın dediği olur”

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden ayrılması, Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmaları ve Karar gazetesinin konuya yaklaşımını değerlendirdi.

Karar’ın Saral’ın görevden ayrılmasını “Aliyev’in dediği oldu” başlığıyla duyurmasını eleştiren Karahasanoğlu, “Aliyev’in dediği değil, Allah’ın dediği olur” ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT HATIRLATMASI

Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde de Çevik Bir ve Güven Erkaya üzerinden benzer değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatarak, kısa vadeli siyasi gelişmeler üzerinden kesin hükümler verilmemesi gerektiğini belirtti.

Karar gazetesinin geçmişte Oktay Saral’ın açıklamalarını eleştirdiğini, bugün ise Saral üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını kaydeden Karahasanoğlu, bu yaklaşımın çelişkili olduğunu ifade etti.

ALİYEV’E BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ülkesinin bağımsızlığı ve yaşam biçimine ilişkin açıklamalarına da cevap veren Karahasanoğlu, Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamalarının eleştirilmesinin bir ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Özellikle Karabağ savaşında şehit düşen askerlerin ve gazilerin başörtülü kızlarının eğitim hakkına dikkat çeken Karahasanoğlu, “Bağımsız ülkeyiz” söyleminin başörtüsüne yönelik kısıtlamalara gerekçe yapılamayacağını vurguladı.

“ERDOĞAN’IN SAMİMİYETİ SORGULANAMAZ”

Karahasanoğlu, tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü konusundaki tutumunun sorgulanmasına da tepki gösterdi.

Türkiye’de başörtüsü yasaklarının Erdoğan döneminde kaldırıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, Erdoğan’ın bu konudaki samimiyetini sorgulayan değerlendirmelerin haksız olduğunu kaydetti.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>