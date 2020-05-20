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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:21:44 -
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silahla yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de silahla yaralama ile Çekmeköy'de polis aracına çarparak kaçan ve içerisinde ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu maddelerle birlikte terk halinde bulunan aracın sürücüsü B.G'nin, K.F.K. ile uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerine yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı, aramada 276,25 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 fişek, 77 farklı çaplarda fişek, 13 av tüfeği kartuşu, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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