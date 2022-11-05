Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 bin 740 sentetik hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda takibe aldıkları bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracı terk eden ve yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Narkotik dedektör köpeği "Bozo"nun desteğiyle otomobilde yapılan aramada, 19 bin 740 sentetik hap ve 17 kilo 770 gram esrar bulundu.
Ekipler, R.S. ve A.H'yi gözaltına aldı.