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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 15:26:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 bin 740 sentetik hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda takibe aldıkları bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracı terk eden ve yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği "Bozo"nun desteğiyle otomobilde yapılan aramada, 19 bin 740 sentetik hap ve 17 kilo 770 gram esrar bulundu.

Ekipler, R.S. ve A.H'yi gözaltına aldı.

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