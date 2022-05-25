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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda iki şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 10:51:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İnegöl’de uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Baykoca Mahallesi'nde S. Ç. ve S. D. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyona ilişkin İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "S. D. isimli şahıstan 1 adet tabanca ve 7.65 mm çapında 1 adet mermi ele geçirilmiş, S Ç. isimli şahıstan 3,34 gr gelen metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülen 12 bin 535 lira nakit para, ikamette yapılan aramada; 2,58 gram kokain, 2,61gram, kokain, 1,63 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet kırma diye tabir edilen tüfek ele geçirilmiştir. S Ç. isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alınmış, konuyla ilgili gerekli tahkikata başlanmıştır.”

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