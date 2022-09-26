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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 09:52:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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