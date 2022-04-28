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Yerel Uyuşturucu operasyonu: 75 kişi...
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: 75 kişi...

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 75 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:07:00 -
Uyuşturucu operasyonu: 75 kişi...

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonu yaptı.

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 600 gram metamfetamin, 700 gram esrar, 450 litre kaçak içki, 36 kök kenevir, 30 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 24 adet mühimmat, 216 adet sahte TL ve bin 680 TL uyuşturucudan elde edildiği para ele geçirildi.

Operasyon sonrası 75 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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