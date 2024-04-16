  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“İsrail’in hedefi ‘Kürdistan’ adı altında ‘İkinci İsrail’ diyen Perinçek: “İsrail’in yaptığı bütün savaşlar ‘Kürdistan’ için”... Kandil’den ayaklanma çağrıları geliyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı 'İhanet ettiler' diyerek açıkladı: Benzine bu yüzden 40-45 lira veriyoruz

Milli Muharip Uçak Kaan Asya ülkesinde paniğe neden oldu! ABD'yi acil olarak veto ettiler

Dubai Uluslararası Havalimanı(!) sular altında kaldı: Uçuşlar iptal edildi

Küçük enişte Filistin'e gidecekti ondan da çark etmiş!

Beşiktaş’taki yanan gece kulübüne ilişkin şok açıklama: Cinayete kurban gittiler

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinde sağlık rezaleti: Ameliyat olmak için 6 ay sırada bekliyorlar

Yeni yasa teklifi için Türkiye kararı! Bunu yapanlar yandı: Fahiş fiyata çok büyük ceza geliyor! Düğmeye basıldı

Avrupa’yı sallayan golcüler listesine Süper Lig’den tek futbolcuyla girdik: Türkiye’den sürpriz isim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dünya Bankası açıklaması: Kredilerin LGBT ile ilişkisi yok!
Yerel Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama! Uyuşturucu tehlikesini yakından takip eden ekipler nefes aldırmıyor
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama! Uyuşturucu tehlikesini yakından takip eden ekipler nefes aldırmıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:29:00 -
Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama! Uyuşturucu tehlikesini yakından takip eden ekipler nefes aldırmıyor

Muğla'daki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23