Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama! Uyuşturucu tehlikesini yakından takip eden ekipler nefes aldırmıyor
Muğla'daki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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