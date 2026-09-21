'Uyuşturucu artık köylere kadar geldi': Ümmiye Koçak'tan bağımlılık üzerine yeni oyun

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde kadın tiyatrosu kuran Ümmiye Koçak'ın yazıp yönettiği yeni oyun 'Anne, elimi bırakma'nın provaları sürüyor. Oyunda, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yalnızca bireyi değil, aile fertlerinin tamamını nasıl etkilediği işlenecek.

Koçak, Cristiano Ronaldo ile rol aldığı reklam filmiyle de geniş kitlelerce tanınıyor. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile Anadolu kadınlarının, ailelerin ve toplumun yaşadığı sorunları yıllardır tiyatro ve sinema aracılığıyla anlatan Koçak, yeni sezonda bağımlılık konusunu sahneye taşıyacak.

Çevresinde tanık olduğu olaylardan etkilenerek bu çalışmayı hazırladığını söyleyen Koçak, bir anne olarak yaşananlara sessiz kalamadığını belirtti: "Bazı şeyler herkes gibi benim de canımı acıtıyor. 'Bu konuya dokunmalıyım, bu oyunu yazmalıyım' dedim. Çünkü uyuşturucu artık köylere kadar geldi ve çok canımızı yakıyor."

Uyuşturucuya sürüklenen oğul, alkol bağımlısı baba sahnede

Oyunun merkezinde bir kız ve bir erkek çocuğu bulunan aile var. Erkek çocuğun uyuşturucu bağımlılığına sürüklenmesi, alkol bağımlısı babanın davranışları ve yaşananların başta kız çocuğu olmak üzere ailenin diğer fertleri üzerindeki etkileri sahneye taşınıyor.

Metni büyük bir üzüntü ve sorumluluk duygusuyla kaleme aldığını ifade eden Koçak, "Bu oyunu gerçekten içim acıyarak yazdım. Eğrisiyle doğrusuyla, yanlışıyla, güzeliyle ve çirkiniyle yaşanan gerçekleri göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz"

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı konusunda aileleri ve gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Koçak, oyunu Türkiye'nin farklı kentlerinde izleyiciyle buluşturmak istediklerini söyledi.

"Biz hepimiz anneyiz, Anadolu insanıyız. Uyuşturucu hepimizin canını yakıyor, çocuklarımızı yanlış yollara sürüklüyor. Bazen bilmeden, bazen farkına varmadan çocuklarımızı kaybediyoruz" diyen Koçak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu nedenle 'Anne, elimi bırakma' oyununu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz. Yeni sezona harıl harıl hazırlanıyoruz ve bizi izleyicilerle buluşturacak davetleri bekliyoruz."