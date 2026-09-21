Oluşması milyonlarca yıl sürdü: Dünyanın en dar köyü!

VOLKANİK BÖLGENİN TAM ORTASINDA Köy, Garrotxa Volkanik Bölge Doğa Parkı sınırları içerisinde bulunuyor. Bölgedeki volkanik geçmiş, yalnızca kayalık yapıda değil, köydeki geleneksel mimaride de kendisini gösteriyor. Tarihi merkezdeki birçok evin yapımında çevreden çıkarılan volkanik taşlar kullanılmış. Dar sokaklar ve birbirine yakın evler ise yerleşimin yüzyıllar boyunca kayalığın sınırlı alanına göre şekillendiğini gösteriyor. Köyün en dikkat çekici noktalarından biri de Josep Pla seyir noktası. Kayalığın uç kısmında bulunan bu alan, tarihi yerleşimi ve yüksek konumunu görmek isteyenlerin uğradığı noktalardan biri.