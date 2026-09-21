Bedava iPhone 17 Pro Max fırsatı! Kampanya şartları belli oldu
Akbank, belirli koşulları sağlayan bireysel kredi kartı sahiplerine iPhone 17 Pro Max kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 10 kişi çekilişle telefon sahibi olabilecek.
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Akbank, belirli koşulları sağlayan bireysel kredi kartı sahiplerine iPhone 17 Pro Max kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 10 kişi çekilişle telefon sahibi olabilecek.
Apple’ın iPhone 18 serisini satışa sunmasının ardından Akbank, müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu. Belirli koşulları sağlayan kullanıcılar, 10 adet iPhone Pro Max’ten birini kazanma fırsatını yakalayacak.
Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone 18 serisini piyasaya sürmesinin ardından bankacılık devinden heyecanlandıran bir adım geldi. Akbank, başlattığı dev kampanyayla belirli şartları yerine getiren 10 şanslı müşterisine iPhone 17 Pro Max kazanma fırsatı sunuyor.
iPhone tutkunlarının yüzünü güldürecek çekiliş kampanyası 18 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 18 Ekim 2026 gecesine kadar devam edecek.
Kampanya dönemi boyunca belirtilen koşulları sağlayan Akbank müşterileri, yapılacak çekilişle 10 adet iPhone 17 Pro Max’ten birinin sahibi olma şansını yakalayacak.
KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI: Kampanyadan yalnızca açık durumda olan bireysel kredi kartlarının asıl kart sahipleri yararlanabilecek.
Kampanya süresince yapılan alışverişlerde 21 Ekim 2026 tarihine kadar iptal, iade veya itiraz edilen harcamalar çekiliş hakkını iptal ettirecek.
Gün içinde yapılan geçerli harcamalar, mobil uygulamadaki kampanya bilgisine ertesi gün yansıyacak.
Çekiliş sonucunda hediye almaya hak kazanan asil talihliler 12 Kasım 2026 tarihine kadar, yedek talihliler ise 27 Kasım 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmazsa ikramiye teslim edilmeyecek.
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