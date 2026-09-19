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Gündem Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız
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Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız

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Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız

Yunan medyasından Pentapostagma’nın haberine göre; Ege adalarına giden 1,6 milyondan fazla Türk turist, harcamalarıyla Yunanistan hazinesine 1 milyar doları aşan kaynak aktardı. Sınırda hor görülmelerine rağmen Atina’ya devasa sıcak para akıtan Türklerin, ucuz tatil uğruna Erdoğan yönetiminin aksine Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı yürüttüğü silahlanma faaliyetlerini kendi elleriyle finanse ettiği belirtildi.

TAHSİN HAN

Doğu Ege ve Oniki Adalar’da son dönemde yaşanan Türk turist akını, Yunanistan basınında geniş yankı bulmaya devam ederken ortaya çıkan rakamlar acı bir gerçeği gözler önüne serdi. Yunan basını, Türkiye’den gelen turistlerin bıraktığı devasa kaynağı gözler önüne seren verileri paylaşarak, Yunanistan’ın Türk turizminden elde ettiği gelirle adeta kendi ordusunu ve savunma bütçesini finanse ettiğini ortaya koydu.

Yunan medyasından Pentapostagma’nın aktardığı verilere göre; son 28 ayda 1,6 milyondan fazla Türk vatandaşı Yunan adalarına akın etti. Kapı vizesi ücretleriyle birlikte Türklerin Yunan adalarında bıraktığı paranın 1 milyar doları aşması (835 milyon euro), Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan Merkez Bankası verilerinin birleşimiyle hesaplandı. Türklerin Atina yönetimine aktardığı bu dev bütçe, iki ülke arasındaki jeopolitik krizlerde Yunanistan’ın elini güçlendiren en büyük finansal kaynaklardan biri haline geldi.

YAYCI’NIN TEPKİSİNİ DE VERDİLER

Yunan sitesi haberde Emekli Türk Amiral Cihat Yaycı’nın, Ege adalarına giden Türk vatandaşlarını çok sert bir dille eleştirmesine de yer verdi. Bodrum’dan Kos’a giden vatandaşların sınır kapılarında karşılaştığı insanlık dışı muameleye dikkat çeken Yaycı, “Hadi gidip ucuza yemek yiyelim diyenlerin düştüğü duruma bakın. Sınır geçişinde yüzlerce insan üst üste yığılmış, saatlerce güneş altında bekletiliyor. İnsanlar protesto amacıyla bağırıp çağırırken Yunan yetkililer tamamen kayıtsız. Bir tabak ucuz yemek için böyle bir aşağılanmaya katlanmaya, hatta kendi cebinden para ödemeye değer mi?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

TATİLCİLER, ERDOĞAN’IN AKSİNE HAREKET EDİYORLAR

Haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ile Ege’deki yayılmacı politikalarına karşı duruşuna rağmen, Ege adalarına giden Türklerin adeta Atina’nın en büyük finansörü haline geldiğine de vergu yapıldı. Hükümetin milli politikalarının aksine hareket eden ve “ucuz tatil” bahanesiyle Yunan adalarına yönelen kesimin, Atina’nın Türk düşmanı politikalarını ve Türkiye sınırına yığdığı silah sistemlerini kendi elleriyle beslediği ifade edildi.

 

YUNAN ORDUSUNU BESLİYORUZ

Yunan basınındaki değerlendirmelerde de açıkça ifade edildiği üzere; Türk vatandaşları siyasi söylemlerin ötesinde hareket ederek, zor ekonomik şartlarda Türkiye’deki tatil beldeleri yerine Yunanistan’ı seçiyor ve böylece Atina hazinesine doğrudan sıcak para girdisi sağlıyor. Türk turistlerin kendi kıyılarımızdaki Bodrum ve Kaş gibi beldelerin pahalılığını gerekçe göstererek Yunan adalarına gitmesi, Ege’nin karşı kıyısında büyük bir zafer olarak görülüyor. Kendi cebinden çıkan her euro ile Yunan ordusunun silahlanmasına katkı sağlayan Türk turistlerin bu durumu, bölgedeki dengeler açısından tam bir basiretsizlik örneği olarak tarihe geçiyor.

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Yorumlar

Sami Yusuf

Yorgi elinden gelse bizi bir kaşık suda boğar Yine bizden kazandıklarını Yine bizi öldürmek için kullanıyorlar Devlet yunan adalarına gidenlerden okkalı bir vergi alsın Başka çaresi kalmadı

kocaelili vatandaş

bende yunan adalarına gidenlere öylesine karşıydımdi âdeta vatan hainleri diyecek kadar karşıydım son bir kaç senedir ülkenin insanı tatil yörelerine tatil yapmaya gezmeye gidemez oldu bırak yemeyi içmeyi bir basit beşinci sınıf lokantanın önünden.bile geçemeyip otel yerine çadır bile kuramaz oldu ya yasak yada otel fiyatı kiralaması oldu öncelikle icerdeki esnaf turizmciler acentalar pazarlayanlar olmak üzere turuzim bakanlığı siz olsanız ne düşünürsünüz vatandaş Yunan adalarına bir hafta gidip tatinin en iyisini yapıyor geliyor içerde o parayla bir gün tatil yapamıyor herkes yazarken çizerken konuşurken bunlarıda bir düşünsün
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