Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in yanı sıra Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bazı bölgelerin iç ve kıyı kesimlerinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.