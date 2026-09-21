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Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 kent için sağanak ve toz aşınımı uyarısında bulundu.

#1
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akdeniz’den Karadeniz’e, Doğu Anadolu’dan Marmara’ya kadar çok sayıda bölgede yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

#2
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in yanı sıra Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bazı bölgelerin iç ve kıyı kesimlerinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Bölgede beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kentte sıcaklığın 26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

15 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

#5
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: 15 kent için alarm durumu!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün 15 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış beklenen iller şöyle: Bolu Burdur Konya Mersin Adana Osmaniye Kars Ardahan Artvin Rize Trabzon Gümüşhane Bayburt Erzincan Erzurum

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