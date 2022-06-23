Uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023? Anaokulları ve birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Uyum haftası ne zaman? Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası her yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim yılı içinde söz konusu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Özellikle okula yeni başlayacak öğrenci ve velileri heyecanla okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki yeni MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı uyum haftası ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılının belli olmasıyla birlikte okullarda uyum haftasının ne zaman başlayacağı da netlik kazanmış oldu. Peki okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? Anaokulu ve birinci sınıflarda uyum haftası ne zaman başlıyor?
Uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023?
9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imam hatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak. Diğer sınıflar için okulların başlayacağı tarih ise 12 Eylül 2022.