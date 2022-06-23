Uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023? Anaokulları ve birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılının belli olmasıyla birlikte okullarda uyum haftasının ne zaman başlayacağı da netlik kazanmış oldu. Peki okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? Anaokulu ve birinci sınıflarda uyum haftası ne zaman başlıyor?

Uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023?

9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imam hatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak. Diğer sınıflar için okulların başlayacağı tarih ise 12 Eylül 2022.