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Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

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Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İsrail'in bölgedeki en önemli müttefiklerinden sayılan Ürdün, dün Suriye'de 7 sivili katletti. Saldırıda ölen siviller bugün defnedildi.

#1
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün'ün düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden siviller için cenaze töreni düzenlendi.

#2
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Dera'nın Sanameyn ilçesine bağlı Et-Taf köyünde düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda kişi katıldı.

#3
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Dera milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende, katılımcılar saldırının sorumlularından hesap sorulması talebiyle sloganlar attı.

#4
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Ürdün Hava Kuvvetlerinin dün gece Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivil hayatını kaybetmişti.

#5
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Saldırıları şiddetle kınayan Suriye yönetimi, Ürdün ile arasındaki Nasip Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatmıştı.

#6
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Ürdün ise Kerek'teki kilise saldırısına misilleme olarak Suriye'nin güneyinde düzenlediği hava saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin hedef alındığını savunarak, sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

#7
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

İşte bölgeden görüntüler...

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