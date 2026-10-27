Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi
İsrail'in bölgedeki en önemli müttefiklerinden sayılan Ürdün, dün Suriye'de 7 sivili katletti. Saldırıda ölen siviller bugün defnedildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'in bölgedeki en önemli müttefiklerinden sayılan Ürdün, dün Suriye'de 7 sivili katletti. Saldırıda ölen siviller bugün defnedildi.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün'ün düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden siviller için cenaze töreni düzenlendi.
Dera'nın Sanameyn ilçesine bağlı Et-Taf köyünde düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda kişi katıldı.
Dera milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende, katılımcılar saldırının sorumlularından hesap sorulması talebiyle sloganlar attı.
Ürdün Hava Kuvvetlerinin dün gece Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivil hayatını kaybetmişti.
Saldırıları şiddetle kınayan Suriye yönetimi, Ürdün ile arasındaki Nasip Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatmıştı.
Ürdün ise Kerek'teki kilise saldırısına misilleme olarak Suriye'nin güneyinde düzenlediği hava saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin hedef alındığını savunarak, sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu açıklamıştı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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