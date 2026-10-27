‘Yolsuzluğun’ uzmanları fon toplantısında

Buğra Kardan İstanbul

Toplumun yakından takip ettiği fon soruşturmasının genişletildiğini; ihmalleri ve hataları bulunanların görevlerinden alındığını; haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulduğunu görmemekte ısrar eden YP, istismar siyasetini bırakmıyor. Soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve tutuklama kararlarını yok sayan; gittiği her yerde cezasızlık algısını yaymaya çalışan; medya tetikçilerini ve çamura batmış milletvekillerini kullanarak iktidarı hedef alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık topladığı ‘fon krizi masası’nda da yolsuzlukları arşa yükselmiş isimlere yer vermekten çekinmiyor.

BİRBİRİNDEN ŞAİBELİ İSİMLER

Kendisi Manisa-Uşak-Antalya-Denizli hattında rüşvet trafiği yürüten Özel’in masasında CHP’li belediyeleri haraca bağlayan Ali Mahir Başarır’ın, İBB’nin yardım kartlarıyla jöle ve kolonya alan Gökhan Günaydın’ın, danışmanlarının maaşlarına el koyan Deniz Yavuzyılmaz’ın, İstanbul’u yağmalayan Ekrem İmamoğlu’nun baş sanığı olduğu dev yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Özgür Karabat’ın, Ankara’yı emirlik hâline getiren Murat Emir’in bulunması dikkat çekiyor. Dün de ‘fon krizi masası’nda da bildik, tanıdık figürler oturdu. Özel’in hukukçuları ve ekonomi kurmaylarından müteşekkil dördüncü toplantının ardından dayanaksız kulaktan dolma iddialar dillendirildi. Bu durum YP’nin fon mevzuunu da istismar malzemesine dönüştürmeye çalıştığını tescilledi.

BUNLARA GÜVENİLMEZ

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Şaibelere karışmış olanların, arkadaşları cezaevlerinde bulunanların ya da yargılananların fon soruşturmasını takip etmekle görevlendirilmeleri manidar. Bunlar, fon olayının neyine bakacaklar. Bunların kendi hırsızlıklarını örtmek için olayı sulandıracakları açık. Kendi yolsuzluklarının görünmemesi için tantanacılık yapacakları aşikâr. Bunlardan her şey umulur. Bunlar, hayali listeler de devreye sokabilirler. YP’lilere itimat edilmez ki. Özel ve arkadaşlarına güven olmaz ki. Özel’in fon masasında yer alanların kimlikleri belli. Bunlara yöneltilen ithamlar da. Hakikaten büyük bir istismar örneğiyle karşı karşıyayız. Durum çok vahim. Allah korusun, bunların fon manipülatörlerinin ailelerine gitmeleri konuyu kapatmak için para talep etmeleri ihtimal dahilinde. Ailelerden birine ‘1 milyon euro verirseniz manipülasyon yapandan iyi söz ederiz’, diğerine ‘2 milyon euro verirseniz manipülasyon yapandan çok daha iyi söz ederiz’ demeleri muhtemel. Hülâsa YP’lilerin sicilleri iyi değil. Mustafa Sarıgül’ü görüyoruz. O, zübük belediye başkanlığının temsilcilerinden. Senelerdir Sarıgül’ün vukuatları anlatılır. Sarıgül öyle, Tanju ve Özkan Yalım böyle. Bunlar, CHP’de iken neler yaptılar neler! Gerçi CHP, bunlardan kurtuldu. Bir arınma gayretine girdi. YP de hırsızlıklara, arsızlıklara bulaşan kim varsa bünyesine aldı. Bu hırsızlıklara, arsızlıklara bulaşanlara bir de fon soruşturmasını izleme göreve veriliyor. Bunların beyanlarına, raporlarına itibar edilir mi?”