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Gündem Emekli polis dehşet saçtı: Kardeşini, yengesini ve 2 yeğenini vurup intihar etti
Gündem

Emekli polis dehşet saçtı: Kardeşini, yengesini ve 2 yeğenini vurup intihar etti

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Emekli polis dehşet saçtı: Kardeşini, yengesini ve 2 yeğenini vurup intihar etti

Muş'un Hasköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan aile kavgası faciayla son buldu. Emekli polis İrfan Buldu, silahıyla kardeşini öldürüp, yengesini ve 2 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti.

Muş'un Hasköy ilçesinde emekli polis İrfan Buldu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Ersin Buldu, yengesi Semine Buldu ile çocukları Ferhat Eren Buldu ve Hüseyin Buldu'ya silahla ateş etti. İrfan Buldu daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ersin Buldu da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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