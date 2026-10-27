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Gündem Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü
Gündem

Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü

Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan ve milli iradeye parmak göstermeyi alışkanlık haline getiren eski Türkiye artıkları, İstanbul Barosu başkanlık seçimlerinde çirkin yüzlerini bir defa daha gösterdi.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan ve milli iradeye parmak göstermeyi alışkanlık haline getiren eski Türkiye artıkları rahat durmuyor. 4. defa İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanlığa seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal, “Yeni anayasa cumhuriyete karşı bir kalkışma, Meclis anayasa yapamaz” diyerek, milli iradeye parmak sallarken; “367 Sabih”in oğlu Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu da, “Sizleri tek tek not ediyoruz! Sizin her kararınızı izliyoruz” diyerek, bağımsız yargıçları ve sulh ceza hakimlerini fişleyerek tehdit etti.

MECLİS, MİLLİ İRADENİN TEMSİLCİSİDİR

Kocasakal’a Akit aracılığıyla tepki gösteren Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Av. Hasan Oymak, şunları söyledi: “TBMM’nin yeni anayasa yapamayacağı ve bu yöndeki çabaların ‘darbe teşebbüsü’ olduğu yönündeki sözleri hukuken mesnetsizdir. Bugünkü anayasa bir darbe anayasasıdır. Milletin iradesine dayanarak darbe izlerini temizlemek ise darbeye karşı en meşru, en demokratik cevaptır. Millet egemenliğinin sahibidir. Yasama yetkisi de millet adına TBMM’ye aittir.”

 

DEMOKRASİYE İNANMIYORLAR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya da şunları dile getirdi: “Burada Türkiye’de bir mutabakat var. Parmak sallayarak, kurucu meclis diye illa darbecilerin anayasa değişikliği yapacağını savunmak akla ziyan bir düşünce. Darbecilerin, teröristlerin oluşturduğu, hukuk dışı, anayasayı yok ederek oluşturdukları meclise ‘kurucu meclis’ diye yüce bir kavram atfedip de milletin yüzde 95-96’sının temsil edildiği bir değişikliğe karşı çıkacaksın. Bu millete ve demokrasiye inanmamaktır.”

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