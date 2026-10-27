Akit yazdı, cemevi krizi çözüldü

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Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit’in hak ve hakikat adına sürdürdüğü ısrarlı yayınları neticesini veriyor. Gazetemizin 24 Ekim’de “Ali’siz Aleviler Kaos Peşinde” başlığıyla okuyucularına duyurduğu ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan Esenyurt’taki Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkı üzerindeki yönetim krizi çözüldü.

MARJİNALLER ÇATLADI

Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı’na tahsis edilmesine karşı çıkan marjinal sol partiler ve Batı destekli karanlık oluşumların tahrikleriyle Alevi yurttaşları devlet ile karşı karşıya getirmeye çalışan karanlık oluşumların kirli tezgahını İstanbul Valisi Davut Gül ile Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Esin bozdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 31 Ağustos 2026 tarihinde Cem Vakfı lehine alınan tahsis kararı verilen Kıraç Cem Kültür Derneği’nin bulunduğu taşınmazın devrine yönelik kriz sonrası devreye giren Gül ile Esin’in yürüttüğü görüşmeler neticesince kriz çözüldü. İstanbul 3. İdare Mahkemesince 10 Eylül 2026’da verilen yürütmenin durdurulması talebine yönelik “red” kararının ardından yönetimin tamamen Cem Vakfına geçmesi gerekirken, yürütülen müzakerelerde sağduyu galip geldi ve ortak bir konsorsiyum kurulması kararlaştırıldı.

BİRLİKTE YÖNETECEKLER

Vali Gül’ün riyasetinde, Esma Esin ile CEM Vakfı Başkanı Rasim Tükek ve Kıraç Cemevi Başkanı Evren Kaya’nın katılımıyla gerçekleşen görüşmede; yönetimin tek başına CEM Vakfı ya da Kıraç Cemevi yöneticilerine bırakmak yerine 7’si Cem Vakfı, 7’si Kıraç halkından olmak üzere kurulacak ortak bir konsorsiyum ve belirlenecek başkan ile cemevinin idare edilmesi kararlaştırıldı. Böylece tahsis kararına isyan edeceklerini duyuran sözde Haçlı destekli “Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ile Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) gibi oluşumların ve kriz için ellerini ovuşturan TİP, Sol Parti ve DEM gibi marjinal partilerin oyunu bozulmuş oldu.

MÜJDEYİ ESİN DUYURDU

Alevi canları sokağa dökmeye yönelik provakasyon girişimlerini boşa çıkaran müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Esma Esin, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Valimiz Davut Gül’ün riyasetinde, CEM Vakfı Başkanı Sayın Rasim Tükek ve Kıraç Cemevi Başkanı Sayın Evren Kaya ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, yaşanan yönetimsel krizi uzlaşı ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturduk. Ortak aklın, sağduyunun ve diyalog kültürünün kazanması hepimiz adına memnuniyet vericidir. Birliğimizi ve dirliğimizi korumak, kurumlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek en temel sorumluluğumuzdur. Alınan kararların taraflar için hayırlı olmasını diliyor, uzlaşıya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”