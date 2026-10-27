Bakan Göktaş'tan Antalya'daki hortuma ilişkin açıklama! Psikososyal destek ekibi sahada
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Antalya'da 4 kişinin vefatına sebep olan hortum felaketi sonrası psikososyal destek ekipleri saha çalışmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortuma ilişkin, "Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahada ve hastanede vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, paylaşımında, "Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşımızın bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahada ve hastanede vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.