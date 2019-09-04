Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi

Doğal beslenme ve bitkisel tedavilerle hayatını sürdüren kişilerin deneyip, vazgeçemeyeceği harika bir tarif...

Dilediğiniz gibi zararsız bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu içecek sadece uykusuzluk değil, birçok sorunu da beraberinde yok eden bir yapıdadır. İçeriğindeki zencefilin ağrı kesici özelliğe sahiptir. Salatalık, vücutta tutulan suyu ve mikrobu atar. Aynı şekilde limon ve maydanozun da yapıcı gıdalardır.

Vücudun rahatlamasıyla birlikte, uykuya dalmanız çok daha kolaylaşacaktır.

Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?

Malzemeler

1 salatalık

1 parça kök zencefil

yarım limon suyu

1 yeşil elma

bir miktar maydanoz

9 sap kuşkonmaz

2 sap kereviz

Bütün malzemeleri meyve sıkacağından geçirin ve taze şekilde tüketin.

İlk zamanlarda baş ağrısı yapabilir. Çünkü bu içecek, bütün mikropları ve iltihaplı bölgeleri işleyen bir yapıya sahiptir. Vücuttaki problemi doğrudan dışarıya atacağı için, vücut tepki veriyor olabilir.

Bu içeceği sivilce tedavisi için de kullanmanız mümkündür. Aynı şekilde, iltihap ve mikropları vücuttan atan, doğal içeceği, her daim tüketmeniz yeterli olacaktır.