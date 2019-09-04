0553 313 94 23

Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi

Uykusuzluk, yaşantının her evresini doğrudan etkilediği gibi, çeşitli kronik hastalıklarıberaberinde getirebiliyor. Peki uykusuzlukla nasıl savaşabiliriz? Uyku problemi nasıl ortadan kaldırılır? Detaylar, sizler için derlediğimiz haberin devamında gizli...

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:23
Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi

Doğal beslenme ve bitkisel tedavilerle hayatını sürdüren kişilerin deneyip, vazgeçemeyeceği harika bir tarif...

Dilediğiniz gibi zararsız bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu içecek sadece uykusuzluk değil, birçok sorunu da beraberinde yok eden bir yapıdadır. İçeriğindeki zencefilin ağrı kesici özelliğe sahiptir. Salatalık, vücutta tutulan suyu ve mikrobu atar. Aynı şekilde limon ve maydanozun da yapıcı gıdalardır. 

Vücudun rahatlamasıyla birlikte, uykuya dalmanız çok daha kolaylaşacaktır. 

Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?

Malzemeler

  • 1 salatalık
  • 1 parça kök zencefil
  • yarım limon suyu
  • 1 yeşil elma 
  • bir miktar maydanoz
  • 9 sap kuşkonmaz
  • 2 sap kereviz

Bütün malzemeleri meyve sıkacağından geçirin ve taze şekilde tüketin. 

İlk zamanlarda baş ağrısı yapabilir. Çünkü bu içecek, bütün mikropları ve iltihaplı bölgeleri işleyen bir yapıya sahiptir. Vücuttaki problemi doğrudan dışarıya atacağı için, vücut tepki veriyor olabilir. 

Bu içeceği sivilce tedavisi için de kullanmanız mümkündür. Aynı şekilde, iltihap ve mikropları vücuttan atan, doğal içeceği, her daim tüketmeniz yeterli olacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:23
  1. Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi
  2. uykusuzluk nasıl giderilir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
    1. AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman?..
    2. ABD'den İran Devrim Muhafızları..
    3. Sultangazi’de aracın yolunu kesip..
    4. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    5. Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı..
    6. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    7. Afyonkarahisar’da devrilen tır trafiği..
    8. Kaybolan eski İspanyol kayakçı ölü..
    9. DGS 2019 üniversite kayıtları ne zaman..
    10. DÜZELTME - "Muğla'da motosikletler..
    11. Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı..
    12. Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat..
    13. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    14. Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi
    15. Domates turşusu tarifi | Domates..
    16. Antalyaspor'un bilet geliri Emine..
    17. İmamoğlu 'devleti ortadan kaldırmak'..
    18. Taksimetre ücretine zam istemeyen..
    19. Kan basıncını çarkıfelek çayı ile..
    20. GÜNCELLEME - Hindistan'da havai fişek..
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!