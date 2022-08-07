Uykusuzluk için şifalı bitkiler! Ne zaman uykusuzluk azalır ve uyku hafifler? Papatya çayı iyi gelir mi?

Uykusuzluk İçin Şifalı Bitkiler Nelerdir?

– Papatya: Anksiyete tedavisinde de kullanılan papatya stresi azaltmada ve kolayca uyumanıza yardımcı olur. Her akşam uyku saatinizden 1 saat önce içilen papatya çayı uykusuzluk sorununda oldukça etkilidir.

Papatya çayı faydaları

Papatya çayı, uyku kalitesini arttıran benzersiz bir içecektir. Papatya çayının bu özelliği, eski tıp uygulamalarından beri bilinmektedir. Papatyalar, beyinde uykusuzluğu azaltan ve uykunun gelmesini sağlayan bazı özel reseptörlere bağlanan, apigenin adı verilen bir antioksidan içerir. Ayrıca aniden boğazda başlayan yanma, ses kısıklığı ve küçük beyaz kabarcıklar farenjitin habercisidir. Boğazdaki küçük kabarcıklara iyi gelir.

Papatya Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı mayıs papatyası

Papatya Çayı Nasıl Yapılır?

1 su bardağı suyu kaynatın, ateşten alın. İçine papatyayı atın. Üstünü kapatıp 2-3 daki­ka demlendirin. Süzüp sıcak sıcak için. Afiyet olsun...

*Diyarbakır'da baybunaç denen bu çay öksürük kesici olarak kullanılır. Mayıs papatyası baharda çıkan, küçük bir papatya çeşididir. Eczacılıkta çok kullanılır.

– Kediotu: Kedi otu ile hazırlanan çay uyku problemi yaşayanlarda etkili sonuçlar verir. Papatya çayını uyumadığınızda içip etkisini görebilirken kediotunu düzenli olarak içerseniz etkisini görürsünüz.

– Çarkıfelek: Üniversitede araştırmalara da konu olan çarkıfelek bitkisi uykusuzluk problemi yaşayanlarda hızlıca etkisini gösterir. Birçok Avrupa ülkesinde anksiyete tedavisinde çarkıfelekten faydalanılıyor.

– Lavanta: Lavanta çayı sinir sistemine iyi geldiği için uyku düzeninin de sağlanmasına yardımcıdır. Lavanta bitkisinin kokusu kişiyi sakinleştirip rahatlatıyor. Lavantanın yağını yatmadan önce boyun ve baş bölgenize uygulayıp ruhsal rahatlamayı sağlayabilirsiniz. Uyku için çay olarak önerilmiyor.

Kurutulmuş Lavantalı Çay Tarifi için Malzemeler

3 su bardağı sıcak su1 limon2 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta1 çay kaşığı bal

Kurutulmuş Lavantalı Çay Tarifi Hazırlanışı

Bütün malzemeleri küçük bir tencere veya cezvenin içine atın. Göz kararı su ilave edin. Ocakta düşük ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve 5 dakika dinlendirin. Ardından sıcak olarak servise sunun.

Uykusuzluk için Şifalı Bitkilerden Faydalanırken Dikkat Edin

– Yukarıda verdiğimiz bitkiler sakinleştirici haplarının verdiği bağımlılık hissini veriyor. Bu açıdan bu tür bitkileri düzenli tüketirken aralar vererek bağımlılık oranını azaltabilirsiniz. Yukarıda verilen sakinleştirici etkisi olan bitkileri kullanırken doktora danışmalısınız. Çünkü düzenli kullanım gerektiren ilaçlar ile birlikte alınması sakıncalıdır.

Uykusuz Kalmamak İçin Yapmanız Gerekenler

– Uykusuzluk sorunu yaşamak istemiyor ve sigara kullanıyorsanız yatmadan 1 saat önce son sigaranızı söndürmelisiniz. Ve hayatınızdan çıkarmalısınız.

– Uyuduğunuz odanın sessiz sakin ve karanlık olmasına özen göstermelisiniz.

– Uyuduğunuz odada rahat bir uyku çekmek istiyorsanız ne sıcak ne de soğuk olmaması gerekiyor.

– Doğalgazlı bir evde yaşıyorsanız gece yatarken odanızın hava almasına özen gösterin veya peteklere bir bardak su koyarak nem oluşmasını sağlayın. Kuru hava öksürüğü tetikleyerek uykunuzun bölünmesine neden olur.

Merak edilen soru ve cevaplar

Yatak değiştirme süresi ne kadar olmalı?

Sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde uyumak için genel kabul edilen yatak değiştirme süresi sekiz yıldır.

Sert yatakta kimler yatar?

Sert yataklar, vücut ağırlığına karşı en dirençli yataklar oldukları için kilolu kimseler için tavsiye edilmektedirler. Kilolarının yatak tarafından en iyi şekilde karşılanması ve ağırlıklarının da yatağın geneline yayılması açısından sert yatak seçmek, kilolu kimseler için doğru olmaktadır.

Sert yatak zararlı mı?

Aşırı sert yataklar ise yatağa temas eden cilt bölgesinde zedelenmeye ve bel adalesinde sertleşmeye yol açıyor. Bu da bel ağrılarına neden oluyor. Bu nedenle yumuşak ve aşırı sert yatakları tavsiye etmiyoruz.

Ne zaman uykusuzluk azalır ve uyku hafifler?

İnsanlar yaşlandıkça uyku süresi azalır ve uyku hafifler. 65 yaşın üstünde uykusuzluk sık görülen bir sorundur. Ne zaman bir sorundan bahsedilir? Eğer gün boyu uykulu bir şekilde dolaşıyorsanız ya da 5 dakikalık bir uzanmada bile hemen uykuya dalabiliyorsanız ciddi bir uyku sorununuz var demektir.

Uykuyla ilişkili sağlık sorunları nelerdir?

Uykuyla ilişkili sağlık sorunları hemen hemen tıbbın tüm alanlarını ilgilendiriyor. Örneğin felç ya da astım krizleri gündüz yerine gece ya da sabaha karşı uykuda daha sıktır. Muhtemel sebep uykuyla ilişkili olarak değişen kalp hızı ya da hormonal düzey değişiklikleridir.

Ne kadar uzun bir gece uykusu sağlar?

Egzersiz iyi bir uyku kalitesi sağlar. 10 dakikalık kısa bir bisiklet ya da yürüyüş bile gece uykusu kalitesini belirgin bir ölçüde arttırır. Ancak yatağa gidiş döneminde yoğun egzersiz yapmayın. Gün boyu doğal ışığa maruz kalın. Gece yatak odanız çok aydınlık olmasın. Uyku öncesinde yararlı bir gevşetici alışkanlık edinin.

Ne kadar uzun süre uykuya ihtiyaç duyar? İdeal uyku süresi nedir?

Yenidoğanlar genellikle 16 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çoğu erişkinde 7-8 saat uyku yeterli olur.