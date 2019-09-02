Son zamanlarda hızlı yaşam ve fazla ışığa maruz kalma gibi sorunlar yüzünden, birçok kişi uykusuzlukla savaşıyor. Uykusuzluğun altında yatan birçok sebep olabilir. Peki ama tedavisi nasıl olmalı? Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir? Uykusuzluk için hangi çay ve yağlar kullanılmalı? İşte detaylar...

Uykusuzluk; yorgunluk, yeme-içme, psikoljik sorunlar ve sinir gerginliğinden kaynaklanabilir. Bilinenin aksine, yorgun vücudun uykuya dalması zordur. Sonrasında vücut kendini tamir etmeye çalıştığı için, uyku esnasında da yorgunluk devam eder. Aynı şekilde yediğiniz yemekler ve düşüncelerinizde uykunuzu direkt olarak etkiler.

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Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?

Melisa çayı; sinir sistemi için çok faydalı bir bitkidir. Stres, uykusuzluk, kas spazmları, kalp çarpıntısı ve sindirimin düzenlenmesinde kullanılır.

Nane çayı; sinir sistemini düzenler ve uykuyu tetikler. Ayrıca mide sorunlarına, gastrite ve kas spazmlarına iyi gelir.

Ihlamur çayı; uykusuzluğa, aynı zamanda sinirleri yatıştırmaya, kasları rahatlatmaya, ağrıları dindirmeye ve mide kramplarını gidermeye yardımcı olur. Aynı zamanda eklem iltihaplanması ve solunum yolu hastalıklarında çok etkilidir ve baş, karınla boyun ağrılarına iyi gelir. Bunlara bağlı uykusuzluk sebeplerini de yatıştıracaktır.

Papatya çayı; birçok özelliğinin yanı sıra uyku düzenlemek için de kullanılan nadir bir çaydır. Yatıştırıcı etkisi mevcuttur. Demlediğiniz çayını enflamasyon için içebilir ya da boğazı rahatlatmak için gargara yapabilirsiniz. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın atılmasına da yardımcı olur.

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Uykusuzluk problemi çekenler hangi içecekleri tüketmemeli?

Başta kahve ve gazlı içecekler olmak üzere, mideyi yoracak, uzun saatler boyunca çalışmasını sağlayacak içecekleri yatmadan önce içmemeye çalışın. Bunun yanı sıra çok faydalı olan oolong çayını da içmemeye özen gösterin.

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Bunun yanı sıra, yatacağınız yerin temizliğine, toz barındırmamasına ve yatağınızın sert/yumuşak olma durumuna dikkat edin. Aynı zamanda duş alıp, ışıklı ortamlardan uzak durun.

Kendinizi dış dünyadan soyutladığınızda ve sakinleştirdiğinizde daha rahat uyuyacaksınız.