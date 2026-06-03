İşçi emekçi dostu bunlar öyle mi? Komünist Barış zamparalık turnesinde!

Milletvekilliğini Gezi haini Can Atalay’a devrettikten sonra siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlülerle gününü gün ediyor. İşçi ve emekçi kelimelerini ağzından düşürmeyen sözde solcu Atay, bu konularda mangalda kül bırakmayan sözlerinin aksine özel hayatında çok başka bir hayat yaşıyor.

Siyasetten sonra magazin dünyasında kariyer yapmaya başlayan Atay, bir süredir beraber oldukları iddia edilen oyuncu Ecem Özkaya ile İsviçre'nin Zürih kentindeki Metallica konserinde ortaya çıktı. Sosyal medyada benzer kareler paylaşarak dikkat çeken ikili, Avrupa şehirlerini dolaşarak zamparalık turnesinde gününü gün ediyor. Barış Atay’ın yaşadığı hayatı görenler ‘Hani bunlar mı işçi ve emekçinin dostu?’ demekten kendini alamıyor…