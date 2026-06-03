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Gündem Başsavcılık harekete geçti! Adnan Oktar’ın sanal ayakçısına gözaltı kararı
Gündem

Başsavcılık harekete geçti! Adnan Oktar’ın sanal ayakçısına gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başsavcılık harekete geçti! Adnan Oktar’ın sanal ayakçısına gözaltı kararı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım adlı sosyal medya içerik üreticisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

Bircan Yıldırım, sosyal medyada yaptığı dezenformatif içerikli paylaşımlarla biliniyor.

Sosyal medyada yanlış bilgiye dayalı olarak yürütülen birçok kampanyada Bircan Yıldırım'ın da adı geçiyor.

Bircan Yıldırım aynı zamanda youtube'da da yayınlar yapıyordu.

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