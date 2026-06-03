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Yerel Yağmur dindi, gökyüzü renklendi
Yerel

Yağmur dindi, gökyüzü renklendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yağmur dindi, gökyüzü renklendi

Samsun’un Kavak ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, ilçenin farklı noktalarından izlendi.

Samsun’un Kavak ilçesinde yağmurun dinmesiyle birlikte gökyüzünde renkli bir manzara oluştu.

 

İlçenin farklı noktalarından görülen gökkuşağı, kısa sürede vatandaşların ilgisini çekti. Yağmurun dinmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü, birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Özellikle ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha net görülen gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

 

Vatandaşlar, yağmur sonrası oluşan bu güzel manzarayı sosyal medya hesaplarında paylaşırken, doğanın sunduğu eşsiz görüntülerin keyfini çıkardı.

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