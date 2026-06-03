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Gündem Tamar Tanrıyar’ın videosu siyaset gündemini sarstı: FETÖ itirafçısından Özgür Özel iddiası
Gündem

Tamar Tanrıyar’ın videosu siyaset gündemini sarstı: FETÖ itirafçısından Özgür Özel iddiası

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle geniş kitlelere ulaşan Tamar Tanrıyar, yayımladığı son videoda Türkiye’nin siyasi gündemini sarsacak iddiaları ortaya attı. Manisalı iş adamı ve FETÖ itirafçısı olduğu belirtilen Enes Uludemir’in açıklamalarını mercek altına alan Tanrıyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tartışma çıkartacak ifadeleri gündeme taşıdı.

Tanrıyar’ın paylaştığı videoda, itirafçı Enes Uludemir’in doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan iddiaları dikkat çekti. Uludemir, geçmiş dönemdeki sürece atıfta bulunarak, "Özgür Özel’in ismini listeye ben yazdım ve Pensilvanya’ya gönderdim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu iddia, siyasi kulislerde "siyasi bir kurgu veya tercih" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Mustafa Özcan ile irtibat" vurgusu

Söz konusu videoda öne çıkan bir diğer çarpıcı iddia ise Özel ile FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilinen Mustafa Özcan arasındaki ilişki üzerine kuruldu. Uludemir, Özgür Özel’in geçmiş süreçlerde örgütün yapılanmasından destek gördüğünü ve bu bağlamda Mustafa Özcan ile irtibatlı olduğunu iddia etti. Ayrıca, bu ilişki çerçevesinde maddi destek sağlandığına yönelik ağır ithamlar da videoda kendine yer buldu.

Kamuoyu açıklamaya odaklandı

Tamar Tanrıyar, videonun sonunda bu iddiaların ciddiyetine vurgu yaparak, konunun sadece sosyal medya tartışması olarak kalmaması gerektiğini belirtti. Tanrıyar, hem kamuoyunun aydınlatılması hem de ilgili makamların söz konusu iddialara karşı gerekli incelemeleri yapması beklentisini dile getirdi.

İddiaların siyasi arenada nasıl bir karşılık bulacağı ve CHP kanadından konuya dair bir yalanlama veya açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde bu açıklamaların siyasi tartışmaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Neron11

Bütün bunların hiç bir önemi yok, kitle bunca yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ahlaksızlık ortada iken bu desteği veriyorsa bu söylenenlere zaten kulağını tıkar geçer, artık bu kitle için hiç bir ahlaki değer söz konusu değil, yeterki Erdoğan gitsin kafası her yerde, bütün muhalefette.
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