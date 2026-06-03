Tamar Tanrıyar’ın videosu siyaset gündemini sarstı: FETÖ itirafçısından Özgür Özel iddiası

Tanrıyar’ın paylaştığı videoda, itirafçı Enes Uludemir’in doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan iddiaları dikkat çekti. Uludemir, geçmiş dönemdeki sürece atıfta bulunarak, "Özgür Özel’in ismini listeye ben yazdım ve Pensilvanya’ya gönderdim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu iddia, siyasi kulislerde "siyasi bir kurgu veya tercih" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Mustafa Özcan ile irtibat" vurgusu

Söz konusu videoda öne çıkan bir diğer çarpıcı iddia ise Özel ile FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilinen Mustafa Özcan arasındaki ilişki üzerine kuruldu. Uludemir, Özgür Özel’in geçmiş süreçlerde örgütün yapılanmasından destek gördüğünü ve bu bağlamda Mustafa Özcan ile irtibatlı olduğunu iddia etti. Ayrıca, bu ilişki çerçevesinde maddi destek sağlandığına yönelik ağır ithamlar da videoda kendine yer buldu.

Kamuoyu açıklamaya odaklandı

Tamar Tanrıyar, videonun sonunda bu iddiaların ciddiyetine vurgu yaparak, konunun sadece sosyal medya tartışması olarak kalmaması gerektiğini belirtti. Tanrıyar, hem kamuoyunun aydınlatılması hem de ilgili makamların söz konusu iddialara karşı gerekli incelemeleri yapması beklentisini dile getirdi.

İddiaların siyasi arenada nasıl bir karşılık bulacağı ve CHP kanadından konuya dair bir yalanlama veya açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde bu açıklamaların siyasi tartışmaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.