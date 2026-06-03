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Gündem Pavyonda başladı sıra masada! CHP’de kurultay trafiği
Gündem

Pavyonda başladı sıra masada! CHP’de kurultay trafiği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pavyonda başladı sıra masada! CHP’de kurultay trafiği

CHP, bugün kritik barış görüşmelerine sahne oldu. Daha önce kurultay çağrısı yapan CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ile ayrı ayrı görüştü. CHP tabanı görüşmeler için “barış temasları“ dese de ziyaretlerin özünün “kurultay baskısı“ olduğu dikkatlerden kaçmadı.

CHP parti içinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden her gün karşılıklı hamleler yapılıyor.

Öte yandan parti içinde ilk defa daha farklı bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar…

CHP'Lİ 3 VEKİL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Dün CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Parti genel merkezinde basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Öztunç, "Genel Başkanımızla görüştük. Şimdi Meclis'e geçiyoruz. Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok" dedi.

ÖZEL, ARABULUCU 3 MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Grup Başkanı ve Malatya milletvekili Özgür Özel, arabuluculuk için görevlendirilen 3 milletvekili ile makamında görüştü.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna Milletvekili Altay "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" dedi.

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