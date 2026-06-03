Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!
2026 Dünya Kupası'na sadece günler kala, ülkelerin kalelerini koruyacak dev isimler de merak konusu oldu...
2026 Dünya Kupası'na sadece günler kala, ülkelerin kalelerini koruyacak dev isimler de merak konusu oldu...
Aralarında Uğurcan Çakır'ın da yer aldığı birçok deneyimli eldiven, turnuvada ülkelerinin kaderini belirleyecek.
Turnuva öncesinde performansları, tecrübeleri ve milli takımlarındaki rolleri dikkate alındığında öne çıkan kaleciler şunlar:
Mike Maignan (Fransa) Hugo Lloris sonrası Fransa kalesini devralan Maignan, modern bir kaleciden beklenen her şeye sahip: ayak kalitesi, liderlik ve penaltı karşılama becerisi. Refleksleri, ayakla oyuna katkısı ve kritik kurtarışlarıyla son yılların en istikrarlı kalecileri arasında yer alıyor. Fransa'nın şampiyonluk adayları arasında gösterilmesinde önemli pay sahibi. Maignan, Fransa'nın turnuva yürüyüşündeki kilit aktör olacak.
Diogo Costa (Portekiz) Son yıllarda Avrupa'nın yükselen kalecileri arasında gösterilen Costa, penaltı kurtarma becerisi ve modern kaleci özellikleriyle öne çıkıyor.
Yassine Bounou (Fas) Fas'ın tecrübeli eldiveni Yassine Bounou, bu turnuvada da ülkesinin kalesini koruyacak. Al Hilal formasını terleten 35 yaşındaki Bounou, 4 yıl önceki turnuvada olduğu gibi Atlas Aslanları'nın kritik isimlerinden biri olacak.
Jordan Pickford (İngiltere) İngiltere'nin son büyük turnuvalardaki değişmez kalecisi. Turnuva performansları genellikle kulüp performanslarının da üzerine çıkıyor.
Unai Simon (İspanya) İspanya'nın Euro 2024 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Athletic Bilbao'lu kaleci, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü adayları arasında yer alacak.
UĞURCAN ÇAKIR (TÜRKİYE) Uğurcan Çakır Uğurcan, son yıllarda milli takımın en istikrarlı kalecisi konumunda. Refleksleri, çizgi üzerindeki kurtarışları ve büyük maç tecrübesi ön planda.
Gregor Kobel (İsviçre) Ülkesinin son yıllardaki istikrarlı başarısında önemli pay sahibi olan Kobel, sürpriz yapabilecek ekiplerin başında gelen İsviçre'nin en kritik isimlerinden biri olacak.
Guillermo Ochoa (Meksika) Meksikalı Guillermo Ochoa, altıncı kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 40 yaşındaki efsane eldiven, Javier Aguirre’'nin görev vermesi halinde akrobatik kurtarışlarını bir kez daha futbolseverlere sergileyecek.
Alisson Becker (Brezilya) Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, turnuvanın en dengeli ve güçlü kadrolarından birine sahip. Brezilya'nın kale güvenliğinin temel taşı olarak gösterilen Alisson Becker ise özellikle bire bir pozisyonlardaki başarısıyla öne çıkıyor.
Thibaut Courtois (Belçika) Tecrübesi ve büyük maçperformanslarıyla tanınan Courtois, Belçika'nın en önemli yıldızlarından biri olmaya devam edecek. Özellikle uzun boyu ve kurtarış yüzdesiyle fark yaratıyor.
Manuel Neuer (Almanya) 41 yaşına yaklaşmasına rağmen görev alması halinde turnuvanın en tecrübeli isimlerinden biri olacak. Modern kalecilik anlayışını değiştiren oyunculardan biri olarak görülen deneyimli kaleci, Panzerlerin turnuvada en güvendiği isimlerin başında gelecek.
Emiliano Martinez (Arjantin) 2022 Dünya Kupası'nın Altın Eldiven sahibi olan Martinez, turnuvalarda soğukkanlılığı ve penaltı kurtarışlarıyla tanınıyor. Son dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli kozlarından biri olacak./ derleyen: haber7
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