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Spor
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Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

2026 Dünya Kupası'na sadece günler kala, ülkelerin kalelerini koruyacak dev isimler de merak konusu oldu...

#1
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Aralarında Uğurcan Çakır'ın da yer aldığı birçok deneyimli eldiven, turnuvada ülkelerinin kaderini belirleyecek.

#2
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Turnuva öncesinde performansları, tecrübeleri ve milli takımlarındaki rolleri dikkate alındığında öne çıkan kaleciler şunlar:

#3
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Mike Maignan (Fransa) Hugo Lloris sonrası Fransa kalesini devralan Maignan, modern bir kaleciden beklenen her şeye sahip: ayak kalitesi, liderlik ve penaltı karşılama becerisi. Refleksleri, ayakla oyuna katkısı ve kritik kurtarışlarıyla son yılların en istikrarlı kalecileri arasında yer alıyor. Fransa'nın şampiyonluk adayları arasında gösterilmesinde önemli pay sahibi. Maignan, Fransa'nın turnuva yürüyüşündeki kilit aktör olacak.

#4
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Diogo Costa (Portekiz) Son yıllarda Avrupa'nın yükselen kalecileri arasında gösterilen Costa, penaltı kurtarma becerisi ve modern kaleci özellikleriyle öne çıkıyor.

#5
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Yassine Bounou (Fas) Fas'ın tecrübeli eldiveni Yassine Bounou, bu turnuvada da ülkesinin kalesini koruyacak. Al Hilal formasını terleten 35 yaşındaki Bounou, 4 yıl önceki turnuvada olduğu gibi Atlas Aslanları'nın kritik isimlerinden biri olacak.

#6
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Jordan Pickford (İngiltere) İngiltere'nin son büyük turnuvalardaki değişmez kalecisi. Turnuva performansları genellikle kulüp performanslarının da üzerine çıkıyor.

#7
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Unai Simon (İspanya) İspanya'nın Euro 2024 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Athletic Bilbao'lu kaleci, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü adayları arasında yer alacak.

#8
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

UĞURCAN ÇAKIR (TÜRKİYE) Uğurcan Çakır Uğurcan, son yıllarda milli takımın en istikrarlı kalecisi konumunda. Refleksleri, çizgi üzerindeki kurtarışları ve büyük maç tecrübesi ön planda.

#9
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Gregor Kobel (İsviçre) Ülkesinin son yıllardaki istikrarlı başarısında önemli pay sahibi olan Kobel, sürpriz yapabilecek ekiplerin başında gelen İsviçre'nin en kritik isimlerinden biri olacak.

#10
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Guillermo Ochoa (Meksika) Meksikalı Guillermo Ochoa, altıncı kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 40 yaşındaki efsane eldiven, Javier Aguirre’'nin görev vermesi halinde akrobatik kurtarışlarını bir kez daha futbolseverlere sergileyecek.

#11
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Alisson Becker (Brezilya) Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, turnuvanın en dengeli ve güçlü kadrolarından birine sahip. Brezilya'nın kale güvenliğinin temel taşı olarak gösterilen Alisson Becker ise özellikle bire bir pozisyonlardaki başarısıyla öne çıkıyor.

#12
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Thibaut Courtois (Belçika) Tecrübesi ve büyük maçperformanslarıyla tanınan Courtois, Belçika'nın en önemli yıldızlarından biri olmaya devam edecek. Özellikle uzun boyu ve kurtarış yüzdesiyle fark yaratıyor.

#13
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Manuel Neuer (Almanya) 41 yaşına yaklaşmasına rağmen görev alması halinde turnuvanın en tecrübeli isimlerinden biri olacak. Modern kalecilik anlayışını değiştiren oyunculardan biri olarak görülen deneyimli kaleci, Panzerlerin turnuvada en güvendiği isimlerin başında gelecek.

#14
Foto - Kalede devler savaşacak: 41 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

Emiliano Martinez (Arjantin) 2022 Dünya Kupası'nın Altın Eldiven sahibi olan Martinez, turnuvalarda soğukkanlılığı ve penaltı kurtarışlarıyla tanınıyor. Son dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli kozlarından biri olacak./ derleyen: haber7

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