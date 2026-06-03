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Ekonomi KARDEMİR personel alacağını duyurdu
Ekonomi

KARDEMİR personel alacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
KARDEMİR personel alacağını duyurdu

Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda öncü rol üstlenen KARDEMİR beyaz yaka personel alınacağını duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), beyaz yaka personel istihdam edeceğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda öncü rol üstlenen fabrikanın, büyüme ve kurumsal dönüşüm hedefleri doğrultusunda beyaz yaka personel alımı gerçekleştireceği kaydedildi.

 

Güçlü üretim altyapısı, teknolojik yatırımları ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren şirketin, geleceğin sanayisini şekillendirecek nitelikli insan kaynağını bünyesine kazandırmak amacıyla yeni istihdam sürecini başlattığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru şartları, aranan nitelikler ve açık pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere şirketimizin resmi internet sitesi olan www.kardemir.com üzerinden ulaşılabilmektedir.

KARDEMİR olarak ülkemizin üretim gücüne değer katmaya, nitelikli istihdamı desteklemeye ve yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz."

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