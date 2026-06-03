“Bizden AK Parti’ye geçen olmadı” diyen Özdağ alay konusu oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın katıldığı bir programda diğer muhalefet partilerinden AK Parti’ye geçen milletvekillerini eleştirirken sarf ettiği sözler, sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

Özdağ’ın muhalefetteki transferleri eleştirirken kendi partisini kastederek, “Bizden hiçbir milletvekili veya belediye başkanı AKP’ye geçmedi” şeklinde savunma yapması, zaten hiçbir milletvekili ve belediye başkanı olmayan Özdağ’ın siyasi ciddiyetsizliğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar, “Bu kafayla devam ederseniz, kazara vekiliniz veya belediyeniz olursa muhtemelen AK Parti’ye geçer” dediler.

Sosyal medya kullanıcıları, Zafer Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) mevcut bir milletvekili sandalyesi ya da kazanılmış bir belediye başkanlığı bulunmadığını hatırlatarak Özdağ'ın bu çıkışını “siyasi ciddiyetsizlik” olarak nitelendirdi.

Zira Partinin halihazırda parlamentoda görev yapan bir milletvekili bulunmuyor. Zafer Partisi bünyesinde görev alan aktif bir belediye başkanı yer almıyor.

Vatandaşlar, “Olmayan vekil nasıl transfer olsun?” diyerek durumu tiye aldı.