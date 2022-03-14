Uyku duası nedir? Uyumadan önce okunacak dualar neler? Yatmadan önce hangi dualar okunur?

Uykuyu bile bizlere ibadet haline getirebilecek güzel ameller var iken bu durumdan istifade etmek gerekir. Gece yatmadan önce okunacak dua ve sureler ile Allah'a sığınmak ise yapılacak en güzel iştir.

Gece ve gündüzün art arda birbirini takip ettiği zamanda uykuyu bizlere dinlenmemiz için veren Allah (c.c), Kuran-ı Kerimde Nebe Suresi, 9' da “Uykunuzu size bir dinlenme vasıtası yaptık.” buyrulmak da ve bunun da bizler için ne kadar büyük bir nimet olduğunu apaçık görmekteyiz.

Uyku duası nedir?

Yatmadan önce okunacak dua, uyku duası olarak da bilinmektedir.

Gece yatmadan önce okunacak dua

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte.

Yatmadan önce okunacak duanın anlamı:

Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

''Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75)

Duanızın makbul olması için abdestli şekilde yatağınızda dua etmeniz önemlidir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) uyumadan önce ne yaparmış?

Uyumadan önce okunacak dualar neler?

Peygamber Efendimiz (SAV) abdestli bir şekilde yatağa girer, bazı duaları okur ve sağ avucunu sağ yanağının altına koyarak sağ omzunun üzerine yatarmış. Hafsa (r.a.) rivayetine göre, ''Hz. Peygamber uyumak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra, “Allah’ım, kullarını dirilteceğin kıyamet Gününde beni azabından koru” diye duâ eder ve bunu üç defa tekrarlardı.'' (Camiüssağir Hadîs No: 6558).

Peygamber Efendimiz (SAV)'in uyumadan önce yaptığı ibadetler arasında Felak ve Nas surelerini okuma vardır. Hz. Aişe (ra) rivayetine göre, “Resulullah (a.s.m.) Felâk ve Nâs Sûrelerini (Kul eûzu’leri) okur, ellerine üfler, daha sonra ellerini bedeninin her tarafına sürerdi." İbni Mâce, Duâ: 15.

Gece uyumadan önce Kafirun suresini okumak kalbi şirkten korur. Hadis-i şerif: Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur. (Tirmizi)

Kabir azabından koruyucu bir dua olarak bildiğimiz Tebareke ile Secde suresini Efendimiz (SAV) geceleri okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Hadis-i şerif: (Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı. (Tirmizi)

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki: "Bir kimse yatağa girince sağ tarafına dönüp sağ elinin sağ yanağının altına koyarak, şu duâyı okusun; 'Bismike, Allâhümme ahya ve emutü = Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim.' (Buhârî, Sahih 7394)

EFENDİMİZ (SAV)'İN KIZI VE DAMADI HZ. ALİ'YE ÖNERDİĞİ GECE DUASI

Efendimiz (SAV)'in damadı Hz. Ali (ra) ile kızı H.z (Fatıma'ya) şu öğütte bulunmuştur: ''Siz yataklarınızı aldığınızda yahut döşeklerinize girdiğinizde 33 kere 'Subhanallah' 33 kere 'Elhamdülillah' 33 kere de ''Allahu Ekber'' deyiniz. İşte bu sizler için hizmetçiden daha hayırlıdır.''

CENNET HAZİNESİ: AMENERRASULÜ SURESİNİN FAZİLETLERİ

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Uyku duası çocuklar ve bebekler için; Uyku duası olarak tavsiye edilen “İnşirah Suresi”

Surenin 3 kez okunması oldukça faydalıdır. Okunuşu: Elem neşrah leke sadrek Ve vada'na 'anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa'na leke zikreke Feinne me'al'usri yasren İnne me'al'usri yüsren feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab.

FATİHA SURESİ

Uyumakta zorlanan bebek ya da çocuklar için günümüzde sıklıkla Fatiha Suresinin okunabildiği bilinmektedir. Bebeklerin rahat ve huzurlu uyuması için bebeklerde uyku niyetiyle Fatiha Suresini okuyabilirsiniz.

Türkçe Okunuşu: Elhamdulillahi rabbil'alemin, Errahmanir'rahim, maliki yevmiddin iyyake na’budu ve iyyake nesta’in İhtinessiratel mustakim siratellerizine en’amte aleyhim gayrilmıağdubi aleyhim ve leddallin.